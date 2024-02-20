嗆黃國昌到底要不要食安報告 柯建銘：不要再演 停止作秀

在野主張要求閣揆陳建仁到立法院做食安專報，但由於何時進行朝野意見分歧，立法院長韓國瑜裁示擇期協商。民進黨團總召柯建銘隨即在臉書貼文，只民眾黨團總召黃國昌提出增列討論事項，明天加開院會做食安報告，還逕付二讀，那就只能交付朝野協商，一個月後議決。柯建銘也請黃國昌適可而止，不要再演，「老柯拜託」。

柯建銘以「適可而止，不要再演，停止作秀，老柯拜託」為題貼文指，今天無意外，黃國昌在下不了台的情況下提出，增列討論事項，21日加開院會，逕付二讀，揚言看誰反對，自欺欺人。結果，各黨無異議同意，但照議事前例，只能交付朝野協商，一個月後議決。

柯建銘說，接著，民進黨同時另提一案，「請韓院長召開朝野協商，就食安專報於23日星期五舉行，本案並於院會宣告。」柯建銘說，議事規則就是如此，請黃國昌適可而止，停止作秀，不要再演，想清楚到底要不要食安報告？「老柯拜託！」

民進黨立法院黨團副書記長洪申翰上午也在臉書發文指出，很多人都在問，院會發生什麼事，民眾黨團一早提案，要求加開院會進行食安報告，但是他們要求逕付二讀，按照立法院秘書長周萬來寫的議事規範書籍，必須交付黨團協商，會有1個月的冷凍期，「簡單說，民眾黨要求他們的提案逕付二讀，註定讓這個提案要拖1個月以上。」

洪申翰說，為了避免食安專報遙遙無期，民進黨團在今天的討論事項，提請韓國瑜，盡快召集黨團協商，希望行政院長陳建仁在23日進行食安專案報告，程序就擺在眼前，好好善用程序規則，讓食安問題盡早得到更好的釐清跟監督，難道很難嗎。

民進黨團副書記長林楚茵則表示，黨團協商的白紙黑字決定，今天開議要進行行政院長施政總質詢，不管是食安、交通、國防還是外交，全部讓立委問到飽，這是三個黨團代表全體立委簽訂的合約，請問在野黨立委「遵守合約很難嗎？」

林楚茵批評，現在連簽訂的黨團協商合約，藍白兩黨自己都不履行，竟然又要提新合約，藍白永遠在玩「自己的合約自己打破」，然後再繼續作秀搶流量，為何不能認真質詢，直接開工直球對決，「直接在質詢台上問政有這麼難嗎？還是怕上台就破功？」