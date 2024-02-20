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陳建仁食安專報再等等 韓國瑜裁示交付朝野協商

聯合報／ 記者林縉明林銘翰／台北即時報導
立法院上午開議，立法院院長韓國瑜（右）首次主持院會。記者杜建重／攝影
立法院上午開議，立法院院長韓國瑜（右）首次主持院會。記者杜建重／攝影

新國會第一會期今天開議，民眾黨團提議，要求21日加開院會，邀請閣揆陳建仁到立法院，就食安問題進行專案報告，並提議逕付二讀；不過，民進黨團做出反制，提議請立法院長韓國瑜23日召集協商，雙方形成僵局，朝野一度在議場中央相互叫囂。最終韓國瑜裁示擇期協商，陳建仁赴立院食安專報還要再等等。

藍白今一早就針對邀請陳建仁赴立院食安報告做出提案，民眾黨團主張明天加開院會，邀請行政團隊進行食安專報；國民黨原本提案，要求陳建仁進行施政總質詢前，先進行食安專報，但國民黨團後來撤案，改支持民眾黨團的提案。

不過，當院會處理到民眾黨團提案時，民眾黨團提議逕付二讀，民進黨團隨即要求請韓國瑜在23日召集朝野協商。由於朝野意見分歧，韓國瑜裁示，有關食安問題的專案報告，擇期協商。這也代表陳揆赴立院食安報告的時間仍有待朝野再做協商確認，今天立法院會議程維持先前朝野協商共識，進行施政報告及總質詢。

由於不滿民進黨解藉由議事規則拖延陳揆食安報告，國民黨立委隨即聚集到議場中，要求陳建仁進行施政報告之前，先就進來的食安爭議道歉，當場高舉「我們要食安、孩子要健康」等手板，民進黨立委則占據備詢台，高舉「照起工、要開會」的看板，反嗆國民黨團不要作秀，雙方數度上演推擠衝突，韓國瑜宣布休息，還遭到民進黨立委反嗆「混啊！」但仍避免朝野進一步衝突的可能。

民眾黨 韓國瑜 食安

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