林右昌質疑直播瘋了、嗑藥？謝國樑：我受到很大冤屈

基隆市東岸商場招商爭議延燒，引發前後任市長隔空互槓。基隆市長謝國樑昨深夜臉書開直播回應東岸廣場產權糾紛，再批前市長、內政部長林右昌。林右昌今天在立法院受訪時大酸，「謝國樑是不是瘋了？是喝醉酒了？還是嗑藥、拉K？」謝國樑回應，他受了很大冤屈，很難過、很生氣想要抒發。

林右昌今天在立法院會前受訪時表示，聽說昨天深夜謝國樑開了一個直播，歇斯底里謾罵，民眾看了都覺得「謝國樑是不是瘋了？是喝醉酒了？還是嗑藥、拉K？」身為基隆市市長，這樣做法真的不適合；他身為基隆市民，對於謝國樑的表現，「說實在滿丟臉的。」

謝國樑今天說，昨天晚上他的狀態非常的正常，開直播就是受了冤屈，有點難過、很生氣想要抒發，剛吃完晚飯，連咖啡都還沒有喝，大家都有被冤枉過吧，他就是很憤怒，沒有喝酒。

謝國樑昨天直播還提及他自己是一個快樂的成年人，家中經濟穩定，「不需要去做一些對市民不利，但對自己有利的事」，但林右昌「絕對有需要」。

謝國樑今天再質疑林右昌故意不登記產權，表示林右昌造成模糊空間，要把產權送給NET，背後的動機大家可以去臆測，林右昌就是刻意不登記，然然又提供不正確的訊息給各界，他因受了冤屈才會這樣質疑林右昌。