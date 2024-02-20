首次國是論壇 在野紛籲內閣回應民意

「台灣仍有食安、詐騙等問題尚未解決，盼看守內閣別空轉，還是要推動福國利民政策！」立法院20日舉行國是論壇，國民黨立委羅廷瑋指出，詐騙金損持續創新高，政府不能因看守就對遏止詐騙無作為；民眾黨立委吳春城則說，65%民眾期待新國會推動法案，看守內閣也要回應人民的期待。

詐騙問題不會看守

國民黨立委羅智強指出，他在國是論壇率先發言，便先從「廢除國是論壇」談起。他指出，民進黨過去曾說國是論壇是「狗吠火車」，是立委練習口才的地方，民進黨也曾提出如聽證調查等國會改革方案，但在前8年完全執政下卻都沒有落實，包括「廢除國是論壇」。因此他呼籲民眾支持國民黨推動國會改革。

「詐騙問題不會因為內閣看守而消失！」羅廷瑋說，imB詐騙犯罪金額達到90億，目前仍尚未查到金流去向，但民眾遭詐損金額、詐騙集團獲利屢創新高，政府雖推出「打詐行動綱領」，從1.0版到1.5版，號稱聯合數位部、金管會與法務部等部會，卻未看到明顯成果，盼政府儘速推出改進措施。

籲速推動代理孕母

國民黨立委楊瓊瓔則說，政府雖說要看守，在政策推動上要保守，但卻還布禁團令，且瘦肉精爭議還多次將責任丟給台中市政府，「看守內閣」只是說好聽的。她強調，禁團令對旅遊業與兩岸交流都有嚴重傷害，盼民進黨政府不要頻頻阻攔兩岸交流。

「《人工生殖法》過了20年尚未推動，就是行政怠惰！」民眾黨立委陳昭姿批評說，蔡政府2016年上任時，台灣出生人口20萬，但到去年僅剩13萬，盼儘速推動代理孕母。她呼籲可從高懷孕風險、子宮病變等族群開始推動，逐步開放到有需求者與單身女性，以改善台灣少子女化危機。

施政不該因看守空轉

吳春城質疑，新內閣520才就位，難道政府施政要空轉4個月嗎？他表示自己曾做民調，發現65%民眾期待新國會推動新法案、40%民眾盼看守內閣也要凝聚政黨共識，執政黨仍延續執政，因此沒有蜜月期，他呼籲看守內閣不要無所作為，也要回應人民期待。

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