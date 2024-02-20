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被新系逼宮？唐鳳：去留由長官決定
立法院今天開議，數位發展部長唐鳳近期成綠營箭靶，民進黨派系人士證實，唐鳳不適任議題已經悶燒好久。唐鳳今天在立法院受訪表示，各界批評指教，他都看到了；內閣現在是看守凍結期間，他的去留由長官決定。
行政院長陳建仁今上午率內閣成員赴立法院，原訂擬展開施政報告並備詢。
面對以資安院董事長名義出席聯合國相關會議等相關爭議，唐鳳今在立法院親上火線自清，沒有自我矮化的問題，這是美國邀請台灣參加活動，他親自出席活動也出席雙邊會談，只是當場接獲一些資訊，是因活動有衝突，所以才採用線上方式參加。
唐鳳說，這兩天各界對他的批評指教，他都看到了，他向來是有則改之、無則加勉，從不會用派系角度去解讀。至於520後是否會續任？唐鳳說，內閣現在是看守凍結期間，他的去留由長官決定
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