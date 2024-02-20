獨／美中台關係找新解方？ 朱立倫低調訪星形塑黨政策

國民黨主席朱立倫在農曆春節後連日無公開行程，據了解，朱立倫於周末低調訪問新加坡，期間會晤不少政商人士。在兩岸金廈海域爭端升溫與之際，朱立倫此次訪星，是否為國民黨的相關政策尋求解方，值得關注。

新加坡前外長楊榮文在臉書貼出與朱立倫合照，並寫道老朋友與伉儷相見歡，看得出彼此好交情，意外曝光朱立倫訪星行程。

根據外交人士透露，朱立倫訪星行程緊湊，從一早共進早餐排到傍晚，這次與新加坡「老朋友」相見，許多政界、商界人士認識都超過20年，席間多談及選後美中台局勢及嚴峻的低生育率人口政策，也了解國民黨重回國會第一大黨，所可能採取的優先法案方向，以政黨外交的形式，加強國民黨的國際聯繫。