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立法院朝野角力 綠拖字訣23日食安專案報告

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
立法院今天開議，由於民眾黨立法院黨團昨天未簽朝野協商結論，食安專案報告可能陷入一個月的冷凍期。圖／聯合報系資料照片
立法院今天開議，由於民眾黨立法院黨團昨天未簽朝野協商結論，食安專案報告可能陷入一個月的冷凍期。圖／聯合報系資料照片

立法院今天開議，由於民眾黨立法院黨團昨天未簽朝野協商結論，食安專案報告可能陷入一個月的冷凍期。民進黨團幹事長吳思瑤今天表示，為了挽救食安專案報告案可能陷入一個月的冷凍期，民進黨團已正式遞案，請求立法院長韓國瑜再次儘速召開協商，民進黨團主張23日（周五），進行食安專案報告。

國民黨、民進黨團原希望今天進行食安專報，但昨天朝野協商，民眾黨團認為今天應先進行行政院長陳建仁施政報告並備質詢，民眾黨團並主張21日（周三）加開院會，邀陳建仁率各部會首長進行食安專報，民眾黨團昨未簽署朝野協商結論。

吳思瑤表示，如果昨天的朝野協商沒破局，如果不是民眾黨團總召黃國昌行個人英雄主義、甩頭走人，今天已經在進行社會都在期待的食安專案報告了，內閣團隊可以清楚向國人報告食安相關處置。

吳思瑤表示，非常遺憾因為民眾黨團的堅持，又要特立獨行，要以加開院會的方式綁定，讓簡單的事情變成複雜的事情。

吳思瑤說，今天院會民眾黨團也要再提案、國民黨團可能也要遞案，等等院會會先進入繁複的討論事項議案處理，依往例韓國瑜必須受理在野黨團提出的議案，循程序逕付二讀、交付協商，就有可能進入長達一個月的協商冷凍期，「這是民眾黨想要的結果嗎？為什麼民眾黨要化簡為繁，多此一舉？只是為了自己的聲量」。

吳思瑤 民眾黨 民進黨 食安 黃國昌

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