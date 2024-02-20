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批謝國樑深夜直播丟臉 林右昌：是不是瘋了？還嗑藥？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
立法院今上午邀請行政院長陳建仁，率各部會首長擬進行施政報告並備詢。內政部長林右昌受訪。記者鄭媁／攝影
立法院今上午邀請行政院長陳建仁，率各部會首長擬進行施政報告並備詢。內政部長林右昌受訪。記者鄭媁／攝影

基隆市東岸商場招商爭議延燒，基隆市長謝國樑昨深夜臉書開直播回應東岸廣場產權糾紛，批評民進黨議會黨團「無恥、丟臉」，更槓上前市長、內政部長林右昌。林右昌今天在立法院受訪時大酸，「謝國樑是不是瘋了？是喝醉酒了？還是嗑藥、拉K？」

基隆東岸商場易主發生產權爭議，先前商場營運NET（主富服裝公司）刊登廣告，要求謝國樑應為「強盜行為」道歉，並指基隆市府至今並未取得2樓至4樓產權，市府沒有合法依據卻突襲接管商場，公然踐踏法治。

林右昌昨天也說，謝國樑在東岸商場招商過程黑箱、手段粗暴；產權登記根本不是問題，質疑謝國樑為何賤價委商，把基隆金雞母權利金大幅縮水。

謝國樑晚間則在直播說明簽下東岸廣場30年長約的原因，他將矛頭指向民進黨議會黨團，說拿民進黨議員在林右昌任內修的法案來攻擊他是「無恥、丟臉」。

立法院今上午邀請行政院長陳建仁，率各部會首長擬進行施政報告並備詢。

林右昌在立法院會前受訪時表示，聽說昨天深夜謝國樑開了一個直播，歇斯底里謾罵，民眾看了都覺得「謝國樑是不是瘋了？是喝醉酒了？還是嗑藥、拉K？」身為基隆市市長，這樣的做法真的不適合；他身為基隆市民，對於謝國樑的表現，「說實在滿丟臉的。」

NET 林右昌 直播 謝國樑

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