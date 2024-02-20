在野要求食安專報？ 陳建仁：看立院安排 我很樂意
立法院昨天朝野協商破局，今天依照原本程序進行施政報告，不過，民眾黨已提出變更議程，要求陳揆做食安報告，獲得國民黨團支持。行政院長陳建仁上午受訪表示，看立法院的安排，他很樂意在立法院向國人來報告這8年來政府在食安工作上的努力和進度。
陳建仁說，行政院的食安立場一向是以政府開放的態度來對國人負責，在立法院議程的安排上，他完全尊重立法院的職權行使，安排他什麼時候報告，他一定很樂意跟國人報告政府在食安部分所做的努力。
陳建仁強調，針對西布特羅的事件，中央和台中市政府也都認為這是一個單一的事件，檢查的800多件的樣本就只有一件有，而且只在一個實驗室的肉品上，豬肉的食安大家不用擔心，國人可以安心食用國產豬肉
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