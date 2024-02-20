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楊寶楨請辭宣布2026不選松信議員 黃暐瀚：不是愉快離開

聯合新聞網／ 綜合報導
楊寶楨昨（19日）請辭雙職位，也宣布不會再回去經營松山信義區。記者胡經周／攝影
楊寶楨昨（19日）請辭雙職位，也宣布不會再回去經營松山信義區。記者胡經周／攝影

民眾黨前立院黨團副主任、發言人楊寶楨昨（19日）對外宣布請辭雙重職位，並於記者會強調未退黨，更否認黨內內鬥疑雲，也感謝民眾黨主席柯文哲的栽培，以及民眾黨立院黨團主任陳智菡。然而，楊寶楨受訪時突然落淚，引外界揣測。資深媒體人黃暐瀚表示，很顯然楊寶楨當下情緒藏不住，且記者會上有件事讓他最在意。

楊寶楨於2022年九合一大選角逐台北市松山信義區議員，但並未當選，昨受訪時她提到若黨內有人有意經營，歡迎前去經營。對此，黃暐瀚於政論節目《新聞大白話》中提到，他感到很驚訝，因為以她2022年的得票數，只要持續經營地方，將有九成機率機率當選。

楊寶楨於議員選舉獲得1萬2,000票，黃暐瀚認為，若她願意於2026年再次參選，有極高的機率當選，「不做副主任可以去做其他事情，現在民眾黨是沒有職務給她了，這就很怪，我不太了解是什麼內情，以她接受訪問的過程看起來，不是很愉快地離開」。

楊寶楨 民眾黨 黃暐瀚

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