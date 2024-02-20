楊寶楨請辭宣布2026不選松信議員 黃暐瀚：不是愉快離開
民眾黨前立院黨團副主任、發言人楊寶楨昨（19日）對外宣布請辭雙重職位，並於記者會強調未退黨，更否認黨內內鬥疑雲，也感謝民眾黨主席柯文哲的栽培，以及民眾黨立院黨團主任陳智菡。然而，楊寶楨受訪時突然落淚，引外界揣測。資深媒體人黃暐瀚表示，很顯然楊寶楨當下情緒藏不住，且記者會上有件事讓他最在意。
楊寶楨於2022年九合一大選角逐台北市松山信義區議員，但並未當選，昨受訪時她提到若黨內有人有意經營，歡迎前去經營。對此，黃暐瀚於政論節目《新聞大白話》中提到，他感到很驚訝，因為以她2022年的得票數，只要持續經營地方，將有九成機率機率當選。
楊寶楨於議員選舉獲得1萬2,000票，黃暐瀚認為，若她願意於2026年再次參選，有極高的機率當選，「不做副主任可以去做其他事情，現在民眾黨是沒有職務給她了，這就很怪，我不太了解是什麼內情，以她接受訪問的過程看起來，不是很愉快地離開」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言