國民黨出招！吳宗憲6時搶提變更議程 今院會改食安專報

新國會第一會期今天開議，由於昨天立法院長韓國瑜朝野協商破裂，立法院會今天由行政院長陳建仁進行施政報告，原訂食安專案報告延後，民眾黨提案明天加開院會進行食安專報。不過，國民黨團今天清晨出招，國民黨立委吳宗憲上午6時抵達議場開始排隊，率先提案變更議程，今天進行食安專報。

立法院長韓國瑜昨天主持朝野協商，針對國民黨團提案邀請行政院長陳建仁今天針對食安問題專案報告，外界原以為三黨已有共識，卻因民眾黨團總召黃國昌要求明天加開院會，未獲藍綠同意而破局。陳建仁今天仍將依先前朝野協商共識，進行施政報告及總質詢；不過，朝野各有主張、連夜備戰。

今天上午6時吳宗憲抵達議場排隊，民眾黨團總召黃國昌約6時40分左右抵達。國民黨團提案與昨天朝野協商主張相同，要求施政質詢前，先邀請陳建仁率同相關部會首長就「民進黨政府執政八年所造成台灣食安問題總檢討」進行專案報告，討論相關事宜，質詢人數由國民黨團推派7位、民進黨團推派7位、民眾黨團推派1位。

對於民進黨是否埋單，民進黨黨團幹事長吳思瑤表示，追根究底就是昨天黃國昌在協商在鬧導致協商破局，讓食安專報橫生枝節甚至拖延，如今大家設法補救他一人。今天光是處理國民黨、民眾黨提案就要耗費議事程序，讓食安問題政治化，早知如此何必當初。

吳思瑤表示，目前還未看到國民黨的提案內容，但各部門對食安專報都已經準備好了，若有共識可以儘速進行專案報告。