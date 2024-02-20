快訊

陸學者：金門事件促使大陸涉台管治「新常態」進一步形成

1日內3艘散裝輪遭擊 紅海危機首見因遭襲而棄船

抄襲寶可夢卻全球大受歡迎？遊戲「帕魯」爆紅現象

國民黨出招！吳宗憲6時搶提變更議程 今院會改食安專報

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
國民黨立委吳宗憲今天上午6點到立法院議場提案，今天變更議程食安專報。圖／讀者提供
國民黨立委吳宗憲今天上午6點到立法院議場提案，今天變更議程食安專報。圖／讀者提供

新國會第一會期今天開議，由於昨天立法院長韓國瑜朝野協商破裂，立法院會今天由行政院長陳建仁進行施政報告，原訂食安專案報告延後，民眾黨提案明天加開院會進行食安專報。不過，國民黨團今天清晨出招，國民黨立委吳宗憲上午6時抵達議場開始排隊，率先提案變更議程，今天進行食安專報。

立法院長韓國瑜昨天主持朝野協商，針對國民黨團提案邀請行政院長陳建仁今天針對食安問題專案報告，外界原以為三黨已有共識，卻因民眾黨團總召黃國昌要求明天加開院會，未獲藍綠同意而破局。陳建仁今天仍將依先前朝野協商共識，進行施政報告及總質詢；不過，朝野各有主張、連夜備戰。

今天上午6時吳宗憲抵達議場排隊，民眾黨團總召黃國昌約6時40分左右抵達。國民黨團提案與昨天朝野協商主張相同，要求施政質詢前，先邀請陳建仁率同相關部會首長就「民進黨政府執政八年所造成台灣食安問題總檢討」進行專案報告，討論相關事宜，質詢人數由國民黨團推派7位、民進黨團推派7位、民眾黨團推派1位。

對於民進黨是否埋單，民進黨黨團幹事長吳思瑤表示，追根究底就是昨天黃國昌在協商在鬧導致協商破局，讓食安專報橫生枝節甚至拖延，如今大家設法補救他一人。今天光是處理國民黨、民眾黨提案就要耗費議事程序，讓食安問題政治化，早知如此何必當初。

吳思瑤表示，目前還未看到國民黨的提案內容，但各部門對食安專報都已經準備好了，若有共識可以儘速進行專案報告。

國民黨 民眾黨 陳建仁 韓國瑜 食安

延伸閱讀

聯合報黑白集／陳建仁的「懺悔」

2026大選新北成國民黨重大挑戰！ 黃揚明稱：藍營需立刻評估黃國昌

影／黨團協商因黃國昌拒簽破局 民眾黨：重視食安才提加開院會

影／韓國瑜主持黨團協商 黃國昌拒簽協商結論破局

相關新聞

國民黨出招！吳宗憲6時搶提變更議程 今院會改食安專報

新國會第一會期今天開議，由於昨天立法院長韓國瑜朝野協商破裂，立法院會今天由行政院長陳建仁進行施政報告，原訂食安專案報告延...

觀察站／數位部核心專業不明 才是問題

數位部部長唐鳳最近被爆去年人在京都卻以線上方式參加當地舉辦的聯合國網際網路治理論壇（ＩＧＦ），且出席身分自貶為資安院董事...

藍委：唐鳳下台應是藍綠共識

數位發展部長唐鳳最近成綠營箭靶。民進黨派系人士證實，唐鳳不適任議題已經悶燒好久，但五二○後的人事任用要尊重準總統賴清德。...

總統交接啟動 蕭美琴領軍

總統當選人賴清德將於五月廿日就任，總統府昨天宣布啟動交接工作。總統府發言人林聿禪表示，蔡英文總統已指示現任執政團隊全力協...

民眾黨發言人楊寶楨 請辭落淚

民眾黨發言人楊寶楨昨宣布請辭發言人、黨團副主任雙黨職，她落淚感謝民眾黨和民眾黨主席柯文哲栽培，否認內鬥傳聞，稱這是掙扎很...

瘦肉精案 盧秀燕：中央速查 勿成懸案

台糖一包梅花豬肉檢出瘦肉精「西布特羅」疑雲未解，嘉義縣養豬協會理事長林志達質疑是「千面人手法」的政治綁架。台中市長盧秀燕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。