瘦肉精案 盧秀燕：中央速查 勿成懸案

台糖一包梅花豬肉檢出瘦肉精「西布特羅」疑雲未解，嘉義縣養豬協會理事長林志達質疑是「千面人手法」的政治綁架。台中市長盧秀燕昨指，一分證據說一分話，希望中央盡速追查，「希望個案不要搞成懸案。」台中市議會民進黨團昨邀衛生局長曾梓展等報告說明，要求送檢調調查，市府表示，一切依食安法辦理。

中華民國養豬協會昨開理監事會議，林志達說，台中市政府檢驗廿一次，每次數據不同，豬農受到嚴重影響。中華民國養豬協會理事長潘連周則指出，嘉義縣養豬協會不代表全國養豬協會立場，也不會貿然認為是千面人手法，但他建議由檢調與監察院調查。

針對民進黨立委林俊憲要求盧秀燕到立院備詢，盧秀燕表示，源頭台糖是國營事業，希望中央盡速追查，不管中市議會黨團、立院都希望市府說明，她會派負責檢驗、專責單位說明，協助早日釐清真相。

台中市議會民進黨團定調，這是一起食安烏龍事件，懷疑是實驗室遭汙染，要求衛生局主動將全案送檢調。曾梓展強調，他不能接受被指實驗室汙染肉品，一切依食安法規定與權責畫分辦理；中央預計召開專家會議，市府受邀派員出席。

國民黨議員黃佳恬說，食安事件卻無限上綱到要送檢調，民進黨團鬧成這樣，將造成寒蟬效應。