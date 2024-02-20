聽新聞
test
0:00 / 0:00

瘦肉精案 盧秀燕：中央速查 勿成懸案

聯合報／ 記者劉柏均陳秋雲鄭惠仁胡瑞玲／連線報導
台中市長盧秀燕指出，瘦肉精案一分證據說一分話，希望中央盡速追查，「希望個案不要搞成懸案。」圖／聯合報資料照
台中市長盧秀燕指出，瘦肉精案一分證據說一分話，希望中央盡速追查，「希望個案不要搞成懸案。」圖／聯合報資料照

台糖一包梅花豬肉檢出瘦肉精西布特羅」疑雲未解，嘉義縣養豬協會理事長林志達質疑是「千面人手法」的政治綁架。台中市長盧秀燕昨指，一分證據說一分話，希望中央盡速追查，「希望個案不要搞成懸案。」台中市議會民進黨團昨邀衛生局長曾梓展等報告說明，要求送檢調調查，市府表示，一切依食安法辦理。

中華民國養豬協會昨開理監事會議，林志達說，台中市政府檢驗廿一次，每次數據不同，豬農受到嚴重影響。中華民國養豬協會理事長潘連周則指出，嘉義縣養豬協會不代表全國養豬協會立場，也不會貿然認為是千面人手法，但他建議由檢調與監察院調查。

針對民進黨立委林俊憲要求盧秀燕到立院備詢，盧秀燕表示，源頭台糖是國營事業，希望中央盡速追查，不管中市議會黨團、立院都希望市府說明，她會派負責檢驗、專責單位說明，協助早日釐清真相。

台中市議會民進黨團定調，這是一起食安烏龍事件，懷疑是實驗室遭汙染，要求衛生局主動將全案送檢調。曾梓展強調，他不能接受被指實驗室汙染肉品，一切依食安法規定與權責畫分辦理；中央預計召開專家會議，市府受邀派員出席。

國民黨議員黃佳恬說，食安事件卻無限上綱到要送檢調，民進黨團鬧成這樣，將造成寒蟬效應。

林俊憲 瘦肉精 盧秀燕 西布特羅 豬肉 食安

延伸閱讀

盧秀燕主持社宅動土 批中央1戶未蓋

台中中央公園社宅動土 盧秀燕：中央要蓋8千戶都未動工

梅花豬驗出瘦肉精綠營定調「實驗室汙染」 中市衛生局長：政治操作的人身攻擊

影／邀盧秀燕「備詢」？徐巧芯：林俊憲「真糗爺」

相關新聞

總統交接啟動 蕭美琴領軍

總統當選人賴清德將於五月廿日就任，總統府昨天宣布啟動交接工作。總統府發言人林聿禪表示，蔡英文總統已指示現任執政團隊全力協...

觀察站／數位部核心專業不明 才是問題

數位部部長唐鳳最近被爆去年人在京都卻以線上方式參加當地舉辦的聯合國網際網路治理論壇（ＩＧＦ），且出席身分自貶為資安院董事...

藍委：唐鳳下台應是藍綠共識

數位發展部長唐鳳最近成綠營箭靶。民進黨派系人士證實，唐鳳不適任議題已經悶燒好久，但五二○後的人事任用要尊重準總統賴清德。...

民眾黨發言人楊寶楨 請辭落淚

民眾黨發言人楊寶楨昨宣布請辭發言人、黨團副主任雙黨職，她落淚感謝民眾黨和民眾黨主席柯文哲栽培，否認內鬥傳聞，稱這是掙扎很...

瘦肉精案 盧秀燕：中央速查 勿成懸案

台糖一包梅花豬肉檢出瘦肉精「西布特羅」疑雲未解，嘉義縣養豬協會理事長林志達質疑是「千面人手法」的政治綁架。台中市長盧秀燕...

楊寶楨請辭臉書文黨內同志不捨留言 黃珊珊：等你回來

楊寶楨今天宣布請辭民眾黨發言人、黨團副主任雙黨職，引發熱議，她在臉書說明原委，吸引黨內同志留言、發言相挺。民眾黨團副總召...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。