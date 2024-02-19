陸快艇事件亡者家屬將赴金 海巡署協調海印寺等治喪

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導
本月14日中國一艘快艇進入金門禁止、限制水域，該艇在追緝過程中翻覆，造成兩名漁民死亡。圖／金門海巡署提供
本月14日中國一艘快艇進入金門禁止、限制水域，該艇在追緝過程中翻覆，造成兩名漁民死亡。圖／金門海巡署提供

大陸快艇事件持續延燒，陸方及我方兩岸事務單位都發聲明，海洋委員會海巡署稍早也表示，將與陸委會配合，全力處理各項家屬入境及奔喪事宜，並早已協調金門海印寺協助治喪，同時也與金門府會、紅會等密切合作，為家屬提供最大支持和實際幫助。

大陸快艇闖入我金門禁限制水域拒檢後蛇行翻覆釀二死，死者家屬原預計19日晚間抵達金門，因為證件、程序問題延宕；大陸國台辦表示，將由泉州市紅十字會等派員陪同家屬赴金門，也會接回二名生還人員，並處理相關事宜。

因應國台辦、海基會和陸委會對死亡船員家屬至金門處理後事，以及生還二員遣返事宜，三方均有發布聲明及新聞稿，為呼應三方聲明。海巡署也說明相關規畫。

海巡署表示，將與陸委會相互配合，對陸方親屬入境及奔喪事宜，已籌組專責人員進駐金門提供專案協助，包括入出境手續、膳食住宿、交通協調、人道撫慰等均已完備規畫，順遂後續返鄉事宜。

海巡署強調，在治喪事宜方面，海巡署於案發之初即協調金門海印寺協助，設置靈堂牌位，並請高僧誦經、主持法會，祈願亡者能往生極樂。另外，也與金門縣政府、縣議會、紅十字會及民意代表等緊密聯繫合作，全力為陸方家屬提供最大的支持和最實際的協助。

海巡署 金門 陸委會

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