藍委：唐鳳下台應是藍綠共識

數位發展部長唐鳳最近成綠營箭靶。民進黨派系人士證實，唐鳳不適任議題已經悶燒好久，但五二○後的人事任用要尊重準總統賴清德。國民黨立委謝龍介說，賴清德要啟動內閣重組，新系人馬對唐鳳「一刀一刀割下去」，「不用到五二○，自然而然就走人」；國民黨立委王鴻薇說，明顯是賴清德旁邊的人要動手了，唐鳳「皮要繃緊點」。

賴清德辦公室昨天沒有回應；但有知情人士指國民黨立委說法是無稽之談。

王鴻薇說，數位部成立後完全沒有功能，「資訊安全一點都不安」，反詐騙也毫無作為，但民進黨絕對不會自己承認執政失能，黨內有人要搞掉唐鳳，應會用「假訊息無法有效抑制」入罪。

國民黨立委徐巧芯說，唐鳳真的做很差，對比先前民進黨政府不斷大內宣「天才ＩＴ大臣」，現在又「可割可棄」，根本上演政治鬧劇。立委葉元之指出，親綠媒體大篇幅報導對唐鳳不利的新聞，加上數位部次長李懷仁也在臉書評論「七傷拳」會傷到自己人，無疑就是綠營內鬥。

國民黨立委黃健豪表示，數位部最被詬病的是網路詐騙，至今拿不出有效對策，只會搞綠色春聯、點外賣、拚命出國，唐鳳下台應是藍綠最大共識。

對於唐鳳是否該下台？民進黨立委張宏陸說，唐鳳確實還有進步空間，但五二○後的人事任用則要尊重賴清德。

民進黨立委吳琪銘表示，唐鳳是難得的奇才，但目前政務推動讓大家無感；打詐、打假有結構問題，難以短期解決，應該要給唐鳳多一點時間。