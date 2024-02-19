楊寶楨請辭臉書文黨內同志不捨留言 黃珊珊：等你回來

楊寶楨今天宣布請辭民眾黨發言人、黨團副主任雙黨職，引發熱議，她在臉書說明原委，吸引黨內同志留言、發言相挺。民眾黨團副總召黃珊珊也在臉書說「寶寶其實真的很累，好好休息一下吧，我們等你回來。」

民眾黨前立委、黨團主任陳琬惠也在臉書分享她與楊寶楨相擁照，說楊寶楨是跟著她第一批建構民眾黨團的夥伴，在黨剛成立時，兩人還是大眾走的室友，一路走來，楊寶楨總在她有點脆弱時及時出現。

陳琬惠表示，楊寶楨總是笑臉迎人，數不清多少個一起奔跑在立院的議場記者會現場，每天早上7點半的晨會、每一場黨內戰役都全力以赴，是很棒的女孩，停下來休息絕對是好的，這四年實在不容易。

台北市議員陳宥丞透過臉書表示，2019年民眾黨創黨後，他跟楊寶楨一起擔任發言人至今，經歷無數甘苦和難忘回憶，無役不與，也彼此幫助、成長許多，看到楊寶楨的決定跟大家一樣很錯愕，但他始終相信，人生沒有標準答案，要為自己活才是真理，衷心祝福好夥伴為自己人生所做的決定，當然也期待再次合作的機會。

民眾黨發言人李頂立說，今晚7點多下班的同仁到楊寶楨辦公室和她道別，輕輕擊掌「我們不說加油，說一切順利。」民眾黨四年的風風雨雨，有楊等元老級黨員撐著陪著擔著，才有現在的關注度和影響力；看楊寶楨如釋重負，真心為她高興，也真心祝福。