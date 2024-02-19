外媒訪國民黨 談台海安全與地緣政治發展

國民黨立法委員陳永康、葛如鈞、徐巧芯，以及國民黨國際部主任黃介正，今在立法院接受英國金融時報（Financial Times）雜誌訪問。談及國內政治、兩岸交流、美中競爭、區域安全與科技發展，國民黨表示，訪談除表達國防態度外，也向外界展現新科藍委的專業實力。

國民黨立委陳永康在訪談中透過簡報表達「共同作戰圖像」（COP） 對台灣掌握區域政治全局、看清細微的重要效果。陳永康指出，許多人以烏克蘭比喻台灣，但兩者存在先天條件的不同，不能一概而論。此外，台積電產業發展正是地緣政經戰略整合的縮影，顯見科技與政治區域安全密不可分。

另外談及國防預算問題，徐巧芯表示，國民黨當然支持國防預算增加。但萬一有人謀不臧或貪汙情事，台灣人民當然有權利知道真相，立委也有義務調查清楚給人民交代。另外，職業軍人的福利待遇必須改善，才能厚植台灣國防實力。新一屆立法院朝小野大，國民黨有責任向外界傳達渴望和平溝通對話的聲音。

黃介正表示，未來在國民黨中央黨部、立法院以及智庫的共同努力下，會優先在黨內凝聚國防政策的共識，對國家安全有益的政策，會開大門走大路歡迎民進黨一起加入。賴清德政府即將上任，其會採用什麼樣的幕僚、有多少蔡政府時代的官員留任、負責國防安全事務將牽動未來台海局勢的發展，值得關注。

葛如鈞表示，國家安全已不局限於領土的防衛，網路安全也相當重要，台灣又是國際上科技發展最重要的地方之一，不僅在硬體設備上，像區塊鏈或軟體開發的部分，台灣也投注非常多心力，未來應該匯集科技力量與傳統國防專業，保護國家安全。