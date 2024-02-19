名家專欄／最新政治人物口碑排名揭曉 教授：藍白氣勢起、綠要加油

2024年總統與立委大選後，政治展開新頁，中央繼續由民進黨執政，然立法院最大黨由民進黨易主為國民黨，同時由國民黨不分區立委第一名韓國瑜擔任立法院長，民眾黨則希望利用各種機會扮演關鍵少數。根據《網路溫度計》「政治人物口碑排名」（時間：2024/2/12～2024/2/18），在立法院開議前一週，政治人物網路口碑聲量的分佈如何？在前十名的政治人物中，綠營僅有蔡英文、賴清德和陳建仁，其他七名為藍白政治人物，分別是柯文哲、韓國瑜、盧秀燕、徐巧芯、蔣萬安、黃國昌以及謝國樑。說明執政的綠營雖有天王級政治人物，但縣市長或立委在網路上的發揮或被討論的情況不如藍白政治人物，在野的藍白營未能在中央執政，縣市長或立委透過網路發揮或被討論的情況明顯，運用網路力量仍可展現「影響力」。

賴清德人氣不如蔡英文！劉嘉薇：應利用人格特質和施政績效主動發文

蔡英文網路聲量最高，有52,040篇，其中正面聲量佔19%，負面聲量佔28%，聲量高點在2/12大年初三，蔡英文在IG貼出影片詢問「民眾是否出門走春」，而影片背景是競選影片《在路上》的下車地點「台二線的82.5K」，獲得不少網友討論，要開車去把「小英總統」接回來。同黨的準總統賴清德網路聲量第四，聲量僅有32,278篇，其中正面聲量佔20%，負面聲量佔28%，聲量高點出現在2/14曹興誠評論台灣未來提到賴清德，亦即這些聲量非賴主導，而是被動被提及。即使剛當選總統，賴清德的人氣仍不如現任總統，人氣是聲望的前提，看來準總統聲量仍低於現任總統。未來賴清德人氣如何，仍待5/20正式上任後觀察，這段時間是賴清德整備未來執政的好時機，未來利用人格特質和施政績效主動以社群媒體發布訊息，引發網友互動，才有機會獲得好感。

柯文哲負面聲量高達41% 劉嘉薇：以國家利益為號召較能提升好感

即使政治已經「翻頁」，柯文哲近期仍以2/12「曝柯嘆『若柯侯配早大贏』 陳佩琪：柯文哲的人生已徹底檢討」為聲量高點，獲得網路聲量第二名，然負面聲量高達41%，討論的熱點在ETtoday的Facebook平台。即使柯文哲在新年以「檢討」為名發表感想，然仍糾結於過去的遺憾，且以「柯侯配」為前提來檢討，未能走出新局，也未能引起太多網友支持。作為關鍵少數，民眾黨的決定動見觀瞻，這也是柯文哲未來應多加思索著力之處。在近期的討論上，可設定明星級立委黃國昌和黃珊珊如何與大黨合作，爭取擔任立法院委員會召委的訊息，以及在立法院民眾黨優先法案的安排，發揮關鍵少數的影響力。若要獲得網友支持，以國家利益為號召，而非政黨或個人利益，較能獲得多數網友好感。

image source：政治人物口碑排名（分析時間：2024/02/12～2024/02/18）

image source：政治人物口碑排名（分析時間：2024/02/12～2024/02/18）

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年02月12日至2024年02月18日。