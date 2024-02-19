日本自民黨參議員拜會民進黨 討論假訊息防治

日本自民黨參議員北村經夫、堀井巖今天拜會民進黨，由民進黨代理秘書長楊懿珊、國際部主任李問及副主任邱雯莉接見。雙方針對國會外交、海巡發展、假訊息防治等議題進行深入的交流，並提到盼望在台日共同面臨的挑戰及機會上，持續加強合作；並加強連結台、日、美、澳洲等理念相近國家，創造更多元的交流平台。另外，雙方也期許今年度的「2+2」民進黨與自民黨國會議員政策交流會，順利且成功進行。

楊懿珊表示，民進黨主席賴清德當選後接見的第一個訪問團就來自日本，顯見台日兩國情誼深厚、關係密切。此外，楊懿珊也代表民進黨歡迎兩位資深的參議員蒞臨民進黨。北村曾任日本參議院外交防衛委員長、堀井巖曾任日本外務副大臣，兩位數度訪台，皆是台日夥伴關係重要的推手。

楊懿珊指出，過去日本前首相安倍晉三對台灣多次公開表達力挺，以及首相岸田文雄日前針對台灣的發言，都讓台灣人民感動。未來民進黨政府會持續致力於深化兩國間的合作關係，讓台灣議題能讓全世界更關注，以遏止中國使用非和平的手段破壞現狀。

楊懿珊表示，民進黨不管在任何時候對守護台灣的民主以及維護區域的和平穩定擁有最高堅持，這是台灣對印太區域乃至世界的責任。

李問表示，台灣跟日本同樣經常受到天災地變的威脅，也希望在救災、消防、海巡等面相，在人道救援的共同演練，有更多的合作。

李問也表示，台灣年輕世代希望看見台日雙方更多關於環境保護與文化創意產業的交流。過去幾年來在馬祖服務，感謝日本方面大力協助「馬祖國際藝術島」活動，日本駐台代表也多次來訪馬祖。活動本身亦是受到日本瀨戶內國際藝術祭的啟發。希望用藝術人文活動可以提高離島的能見度，在地方層級推動國際友誼。

北村經夫及堀井巖都表示，日本與台灣是有共同價值觀的朋友，今年初能登半島地震發生時，蔡英文總統、賴清德也第一時間發表慰問，台灣民間也提供了善款，代表日本與台灣是患難見真情的好朋友，希望為了區域穩定，台灣與日本能更加提升如此友善的關係。

北村經夫也說，此屆立法院有不少年輕的立法委員，希望民進黨與自民黨的青年間能夠有更多的交流。