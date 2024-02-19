基隆東岸廣場產權惹議 林右昌、謝國樑隔空駁火

基隆市長謝國樑今天在立法院說明東岸廣場經營權爭議，並要求前市長、現任內政部長林右昌講清楚商場建物產權是誰的？林右昌回應，謝自己說3月可完成產權登記，表示產權登記不是問題。謝國樑則指林在「閃躲」，這場紛爭就是林市府7年任內未登記產權衍生的。

謝國樑今在國民黨立委舉辦的記者會中說，東岸廣場經營權爭議緣自2015年至2017年林右昌擔任市長做的決策，所以林應出面說明清楚產權問題。前營運廠商主富公司（NET）說產權並未登記在市府名下，他就要問林右昌當年多次主持徵件會議，為何7年多來不將產權登記市府名下？

林右昌回應，一直希望謝國樑妥善處理爭議，才不願意公開戳破謝似是而非的言論。謝今天所說實在離譜鬼扯，同時自掌嘴巴。謝國樑自稱今年3月初可完成產權登記，這就表示產權登記不是問題，爭議點是謝市府去年如果決定不跟現任考核優良的廠商續約，至少有半年的時間處理產權登記，為何當時不處理，要等爭議發生後再來處理。