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謝國樑到立法院談東岸爭議 綠議員要求謝回基隆說清楚

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
民進黨基隆市議員張顥瀚（右起）、施偉政、陳宜、鄭文婷和陳軍佐，今天在基隆市政府大門口開記者會，質疑基隆市長謝國樑處理東岸廣場爭議的作法。記者邱瑞杰／攝影
民進黨基隆市議員張顥瀚（右起）、施偉政、陳宜、鄭文婷和陳軍佐，今天在基隆市政府大門口開記者會，質疑基隆市長謝國樑處理東岸廣場爭議的作法。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長謝國樑今天上午到立法院，說明東岸廣場（商場）經營權，由主富公司（NET）移轉給微風廣場衍生的爭議，多名民進黨市議員到市府大門口表達異議。張顥瀚說，市政問題應該在基隆市解決，要求謝國樑不要甩鍋。施偉政則抨擊謝去立法院開記者會，「請問你是沒斷奶嗎？」

國民黨立委林沛祥、羅智強和王鴻薇今天上午9點半在立法院開記者會，主題是「和解NET，問問林右昌」，謝國樑出席時說，東岸商場是屬於基隆市民的資產，這次招商的目的，是盡力讓基隆更好。因為網路充斥抹黑造謠言論，他不能忍受惡意攻擊，所以要公開提出說明。

民進黨基隆市議員鄭文婷、陳宜、施偉政、張顥瀚和陳軍佐今天上午10點半，在基隆市政府大門口開記者會，質疑謝國樑的作法。

鄭文婷表示，民進黨團對基隆市政府擁有東岸商場產權絕對支持，大家的疑惑是市府擁有產權，你憑什麼在使用人（NET）還佔有的狀況下，連夜找大批警力開鎖破門而入，法律依據是什麼？市府改將東岸廣場交給微風廣場生財營利，市民得到什麼好處？本來1年5000萬元的權利金只剩1500萬元，平白無故少了3500萬元，謝國樑絕對要交代清楚。

施偉政認為，這場風波起因是市府違法執行破門，又將不認同的網友抹黑成機器人，接著限制留言。謝國樑後來說釋出善意，願意和NET坐下來談。看到NET登報要求道歉，謝又找3名立委演「被害者聯盟」，是在玩哪一招？

施偉政說，謝國樑到立法院談東岸廣場經營權爭議是典型的「打人的喊救人」，因為謝國樑是市長，市府局處及附屬機關指揮權都在他的手上。整件事爭議重點不是謝和NET要不要談，而是為什微風出價比較低，卻把經營權讓給微風？

張顥瀚表示，基隆市政問題就應該在基隆市解決，但謝國樑今早疑似像陳情人模式，到立院去尋找3名立委，讓他不禁想詢問謝國樑是基隆市長，還是微風企業的董事長？民進黨團的訴求就是希望謝國樑講清楚，為什麼要把東岸商場降價委商？因為過程中還疑似有「黑箱」。

張顥瀚說，謝國樑出席的記者會中，羅智強提到東岸廣場是個基隆的精華區域，但市府居然用了一坪1800元的價格，委由微風做商業空間使用，這樣的價格真的合理嗎？權利金為何從5000萬元變到1000多萬？強制處理東岸產權爭議的法令依據是什麼？要求謝國樑不要逃避，出來說清楚。

民進黨基隆市議員鄭文婷（左起）、陳宜、施偉政、張顥瀚和陳軍佐，今天在基隆市政府大門口開記者會，質疑基隆市長謝國樑處理東岸廣場爭議的作法。記者邱瑞杰／攝影
民進黨基隆市議員鄭文婷（左起）、陳宜、施偉政、張顥瀚和陳軍佐，今天在基隆市政府大門口開記者會，質疑基隆市長謝國樑處理東岸廣場爭議的作法。記者邱瑞杰／攝影

微風 謝國樑

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