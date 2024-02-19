唐鳳被爆料 掀開數位部核心專業問題

數位部部長唐鳳去年人在日本京都，卻以線上方式參加在日本京都舉辦的聯合國網際網路治理論壇（IGF），出席身分為資安院董事長，而非部長。由於唐鳳作風受民進黨立委質疑，外界懷疑是派系鬥爭。

據了解，唐鳳的作風在行政院內部的確有爭議，知情人士說，這事與派系鬥爭較無關聯，目前行政院長陳建仁領導的內閣在5月20日新政府上任前，都是看守內閣，將來新內閣成員全面更新，也是很自然的事，關鍵在於數位部的主管事項太廣，未來必須再加以檢討，也必須思考數位部與國科會之間的分工，是否必須更明確，核心問題是，數位部的核心專業是什麼？

數位部2022年8月掛牌上路，一路催生數位部的前行政院政務委員郭耀煌沒擔任部長，由唐鳳擔任，當時就引發爭議。據悉，目前數位部業務過於龐大，主管資安卻資安人才缺乏，加上唐鳳上任後，僅開發外送平台等，藍綠立委都要求改革，但民進黨內部多認為，唐鳳爭議已經存在已久，說是派系鬥爭其實言過其實。