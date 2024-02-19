唐鳳早該下台？綠委：數位部讓人民無感 520後人事要尊重賴清德

520內閣改組前，前立委郭正亮表示，民進黨內對數位部長唐鳳早已不滿，「唐鳳早就該下台了」。親近副總統賴清德的綠營派系人士說，唐鳳不適任議題已經悶燒好久，數位部掌握許多資源，業界確實對唐鳳很有意見；部分民進黨立委直言，數位部政策讓人民無感，唐鳳確實還有進步空間，但現在總統還是蔡英文，至於520後的人事任用，則要尊重賴清德。

民進黨立委張宏陸說，唐鳳在相關產業確實有其專業問題，也許科學家面對政治可能無法全面兼顧做到100分，但應該給唐鳳多一點時間與成長空間，現在總統還是蔡英文，對於520之後的人事任用，則要尊重賴清德。

「確實還有進步空間。」張宏陸表示，現在AI科技發展迅速，已有許多產業未來可能被AI取代，有愈來愈多科技大廠裁員，這問題是重中之重，數位部身為專業部會，應該要有提前預防作為，但目前還看不太到。此外，接下來利用AI科技詐騙的問題只會愈來愈多，數位部應盡早與勞動部、經濟部跨部會合作，包括培訓轉職或相關法令修正，「現在就要做」，這些大方向的問題比小枝小節重要，數位部不夠積極處理，才會引發議論。

民進黨正國會立委吳琪銘說，唐鳳是難得的奇才，只是目前相關政務推動大家無感，包括打詐、打假是國際性普遍的問題，也有其結構與根本問題，這些問題難以短期解決，應該要給唐鳳多一點時間，目前立院也積極修改詐欺等相關法令加重刑責，還需一些時間才能看出成果。

對於唐鳳是否該下台？民進黨立委吳思瑤說，應從整個組織部會來評斷，而不是針對個人，數位部、唐鳳表現有需要精進之處，但整體來說她是正向看待，期待部會首長能夠聽見各界聲音，繼續努力，外界也不必攻擊個人。

吳思瑤表示，數發部肩負台灣非常需要的數位治理業務，受到國人高度關注，相對也受到更加嚴謹的監督，唐鳳過去是從政務委員升任部長，也是大家對他能力有一定的評價，當上部長後所承擔責任與外界檢視，都比政委時期來的大。

一位民進黨南部新潮流系立委說，不少立委原本對唐鳳在數位部的表現有很高期待，但事實上整體表現不符合社會期待，缺乏如協助打詐等積極性作為而有落差，這不是從新系等派系角度出發評斷，純粹就事論事。