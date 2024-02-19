東岸商場產權爭議…林右昌斥謝國樑鬼扯 丟基隆人臉

基隆市東岸廣場重新招商爭議延燒，內政部長林右昌今天表示，此案爭議在於基隆市長謝國樑將基隆東岸商場的金雞母賤價委商，過程黑箱，手段粗暴，甚至下架隱匿市府公開資訊，關閉臉書，不回應社會質疑。

謝國樑今天在立法院舉行記者會，質疑林右昌在基隆市長任內蓋完商場後，不登記產權是刻意所為，故意造成產權模糊的空間。

林右昌表示，他一直不願意公開戳破謝國樑的不是，主要因謝現在是基隆市長，謝的所言所行做得不好，丟的是所有基隆人的臉，所以希望謝能妥善處理爭議，才不願意公開戳破謝似是而非的言論。但謝今天所說實在離譜鬼扯，整個記者會內容，也是自掌嘴巴。

林右昌說，謝國樑自己說今年3月初可完成產權登記，這就表示產權登記不是問題，爭議點是謝市府去年如果決定不跟現任廠商續約，整整一年，甚至至少半年以上的時間，處理產權登記，為何當時不處理，要等爭議發生後再來處理。

林右昌表示，他會告訴謝國樑，當初在他任內訂5年、3年、加2年的優先續約規畫，保留讓下一任市長藉由廠商評鑑，重新決定是否續約，而不是像謝這樣胡搞亂搞個20年加10年。如果續約，當然就沒有這些問題，在他任內，東岸的促參案還得到財政部金擘獎，他是優良廠商，當然是5年加3年續約沒有問題，當時沒有所謂產權登記的急迫。

林右昌說，市府記者會也說不是產權不能登記，是當時稅金兩造有爭議，沒有完成登記。今天爭議發生在於，謝市府去年給廠商評鑑優良，照原本合約精神，原本廠商可優先續約，但他拖到今年重新招標，推翻去年給人家的優良評鑑重新招商，還在招商前更動招商內容和條件，才會引發這麼大爭議。

林右昌指出，他任內固定的權利金，至少是5050萬元，加上變動權利金若有超額利潤，一半要回饋給基隆市府。為什麼現在固定權利金縮水成1500萬元，過去基隆東岸是犯罪淵藪，等於是基隆之恥，經過七八年時間，已經經營成這麼好的商店，變成金雞母，店址很好，據現在市場估計，固定權利金至少也要七八千萬元以上才對。

民進黨執政，把促進民間參與公共建設的時間，從12年延長到30年。林右昌說，最重要的精神在於，必須要有相對應的投資，才需要那麼長的回收期。現在是市府提出來的新招商條件比，以前縮水，投資這麼少的金額，為何還給20年這麼長的契約期限，這個回收期時間完全不合理。