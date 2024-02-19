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台積電熊本廠24日開幕 賴清德感謝日本政府及國會支持

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德今天接見日本參議員北村經夫與堀井巖。圖／總統府提供
副總統賴清德今天接見日本參議員北村經夫與堀井巖。圖／總統府提供

副總統賴清德今天接見日本參議員北村經夫與堀井巖，他表示，台灣人民在今年的總統大選中，用神聖的選票選擇了國家方向，要繼續在民主道路上走入世界，壯大台灣，期盼未來台日能在過去建立的基礎上，持續加強關係，進行各項合作，共同維護區域和平穩定。

賴清德說，感謝日本政府及國會在第一時間表達祝賀之意，北村及掘井參議員還親自來台道賀。她對日本前首相安倍晉三母親安倍洋子不幸離世，表達哀悼之意，希望其家人能節哀順變。

賴清德指出，台積電熊本廠2月24日開幕，感謝日本政府及國會的大力支持，讓廠房能在一年八個月快速興建完工。台積電也宣布將在熊本興建第二座晶圓廠，相信對台日未來的產業合作及共同面對智慧新時代，有重大意義。

賴清德說，台灣的晶圓廠包括聯電、力積電及日月光等，也到日本投資，相信在日本政府及國會的支持下，對未來台日合作一定有莫大幫助。

北村經夫表示，去年他曾與賴清德會面，此次再度會面，賴在總統大選中取得勝利，是首度出現同一政黨連續當選三任總統，他要表達恭賀之意。

北村經夫指出，1月1日日本能登半島發生地震，感謝蔡英文總統及賴賴清德第一時間表達慰問及哀悼，許多台灣人士也踴躍捐贈善款，他要再次表達感謝之意。台日之間是面對困難時，互相伸出援手，協助彼此度過難關，真正患難見真情的友誼，台灣對於能登半島地震的捐贈，再次彰顯兩國是真正的友人。

北村經夫說，安倍洋子逝世時，蔡總統與賴清德都在社群平台以日文表示哀悼及慰問。他要轉達安倍昭惠對賴清德的感謝之意，也期盼賴清德代為向蔡總統轉達安倍昭惠的感激。

北村經夫表示，安倍晉三主張自由開放的印太戰略，台灣與日本必須緊密合作，共同推動及維繫印太區域的和平與繁榮。包括安全保障、經濟貿易、觀光交流及社會福利等，都是兩國要加強合作的領域，經濟關係強化更是至關重要的面向。台灣與日本共享民主、人權與法治等普世價值，也是非常重要的夥伴與朋友，期盼兩國持續攜手合作。

副總統賴清德今天接見日本參議員北村經夫與堀井巖。圖／總統府提供
副總統賴清德今天接見日本參議員北村經夫與堀井巖。圖／總統府提供

台灣人 日本 賴清德

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