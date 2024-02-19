柯文哲被拱2026選台中市長 媒體人爆料：民眾黨有人提的

2024總統大選落幕，民眾黨柯文哲最終敗下陣，傳黨內人士推派柯參選2026台中市長。對此，媒體人董智森也爆料提出此意見的背後主使者，還透露柯本人當然不願意，因為他要選總統，若選上台中市長還比選不上更麻煩。

董智森18日在節目《週末大爆卦》透露白營2026布局，黨內不少人推派柯文哲出來選台中市長，至於判斷指標，就是從柯文哲2024在台中得票率最高來決定。董智森也爆料，最開始提出建議柯參選的人是民眾黨黨部主委、中市議員江和樹。一旁歷史哥李易修聽完秒附和說，此消息並非「空穴來風」。

只不過董智森也說，柯文哲是要選總統的人，當然不會願意接受，「因為選上（台中市長）比選不上更麻煩，選上了你不可能去選總統嘛，對不對？所以大家可以清楚，柯文哲一定是不願意！」

那麼最後白營可能會派前立委蔡壁如上陣？對此，董智森認為，蔡壁如選立委時受過盧秀燕、藍營不少恩惠，若事後跳出來選市長跟國民黨競爭，難免會被說不厚道。目前民眾黨台中要派誰參選還沒有明顯定論，但董智森說，「這個人的能量要很大的話，大概也不太容易，但是他可能會影響選票！」