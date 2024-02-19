影／回應基隆東岸商場爭議 林右昌批謝國樑賤價委商

針對基隆市東岸商場重新招商爆發的點交爭議，前得標廠商的協力廠商NET更在報紙頭版刊登「請謝國樑向人民道歉」廣告。基隆市長謝國樑今天在國民黨立委林沛祥、羅智強、王鴻薇等陪同下舉行記者會，謝國樑表示，東岸商場是屬於基隆市全體市民的資產，不是他的資產，在商場的一切施政、工作都以基隆市民的利益為優先，並要求基隆市前市長、內政部長林右昌講清楚東岸商場產權所有權是誰的。

內政部長、基隆市前市長林右昌上午回應基隆NET爭議，批評基隆市長謝國樑針對基隆市東岸廣場重新招商案，賤價委商、過程黑箱、手段粗暴、膽大妄為。

林右昌上午接受媒體訪問，表示之前為何一直不願意公開去戳破謝國樑市長，最主要謝國樑是現任基隆市市長，他的所言所行、做的不好，丟的是基隆人的臉，希望他能妥善處理爭議、處理問題。