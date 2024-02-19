柯文哲選台中市長？ 江和樹：扎根台中 沒什麼不可能

政論節目討論柯文哲是否到台中選市長？有人說「不可能」，民眾黨市黨部主委江和樹說，沒有什麼叫做不可能，「只有願不願意」。江呼籲柯文哲要扎根台中，台中才有希望。

江和樹說，柯文哲選總統在台中拿到30%選票，「還沒經營就有30%」，如果到台中經營，就有可能當選台中市長。有人說，那柯文哲的2028總統夢碎？江和樹表示，要做事，不一定要當總統，台灣人民對柯文哲有期待。

2024總統大選落幕，江和樹就喊出柯文哲可以來選台中市長，全國人口第二大都市，目前各黨派布局2026地方選舉，媒體人董智森提到台中市主委江和樹曾提出此意見。

董智森說，民眾黨要布局台中2026，不會是蔡壁如，有一派聲音是叫柯文哲自己到台中選。江和樹認為，柯在台中支持度達三成，再到台中扎根經營，有可能選上市長。

民眾黨在台中布局選市長，這是可以肯定的，但要派誰參選尚無定論。江和樹極力主張，柯文哲不選總統，當台中市長也可以為台灣人做事。