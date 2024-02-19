影／基隆東岸商場爭議 謝國樑要求林右昌講清楚所有權是誰的

針對基隆市東岸商場重新招商爆發的點交爭議，前得標廠商的協力廠商NET更在報紙頭版刊登「請謝國樑向人民道歉」廣告。基隆市長謝國樑今天在國民黨立委林沛祥、羅智強、王鴻薇等陪同下舉行記者會，謝國樑表示，東岸商場是屬於基隆市全體市民的資產，不是他的資產，在商場的一切施政、工作都以基隆市民的利益為優先，並要求基隆市前市長、內政部長林右昌講清楚東岸商場產權所有權是誰的。

謝國樑指出，假如東岸商場產權是屬於NET的，一年會損失5000萬租金，以一個建物的使用權限50年來算，約25億左右；等於NET花2億蓋起來就可以獲得25億的產權，還可以有改變土地持分的利益，基隆市政府稅收每年至少會減少5000萬，質疑林右昌是故意要把東岸商場送給NET。