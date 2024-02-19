基隆東岸廣場爭議燒 藍委聲援謝國樑OT案不涉產權

基隆市政府與NET對東岸廣場產權有爭議，基隆市長謝國樑上午與國民黨立委舉行記者會。謝國樑請基隆市前任市長林右昌說明，說明清楚NET的產權究竟是誰的。國民黨立委林沛祥指出，當中有個關鍵角色為大日開發，2016年與林右昌簽約，前年爆發圖利弊案。國民黨立委王鴻薇表示，OT案只有營運權，不涉及產權。

謝國樑表示，東岸商場是屬於基隆市民的資產，在商場上的一切施政跟工作，都是以基隆市民的福祉為優先，這次招商的目的，是盡力讓基隆更好，網路充斥抹黑造謠，不能忍受惡意攻擊。

謝國樑說，他們是有意願和解。此事是在 2015年做的決策，在2016年、2017年增建，這都是前市府作為。他要請林右昌說明，東岸商場的產權，在林的理解上，到底是不是NET，請出來說清楚。假如NET主張所有權是他們的，基隆一年會損失5000萬租金，長達50年，基隆市民的損失會在25億左右，NET花2億蓋起來，就可取得近25億的商場所有權，還可保留未來改建以後的土地持分跟利益，假如這個是NET的，基隆市府的稅收，以後每年就是會減少5000萬，請問林右昌是刻意這麼做，刻意把東岸商場送給NET嗎？

謝國樑指出，假如東岸商場的所有權不是NET，但如NET所說，產權沒有登記在市府名下。林右昌當年多次親自主持增建會議，為什麼7年多的時間，刻意不登記東岸商場所有權在基隆市政府名下，今天要來收爛攤子，林右昌請一定要出來講清楚，所有權是誰的。

謝國樑說，產權3月初就會完成林右昌未完成的登記，會尊重法院的判決。他展示兩支短影片，一是當年議會本來就對OT改為ROT的適法，有很大疑慮；二是為什麼可以簽20年。他後來才瞭解，民進黨的質疑，其實是民進黨本身，2015年民進黨自己主導修法地方自治條例，放寬到30年。

林沛祥表示，針對基隆東岸商場的合約案，請林右昌出來給大家明白解釋。基隆市政府對於國有土地有保護義務，有個關鍵角色是大日開發，2016年跟林右昌簽約的不是NET，大日經營基隆港務公司等，2022年下旬競標信二路停車場，發生圖利弊案。2016年到2022年，大日開發從公部門獲得市值數百億的精華地段，屬於公有土地的經營權。

林沛祥指出，今天有紀錄清楚顯示林右昌請大日及協力廠商在規畫中加入，本案商業面積及整體意象雖與原定計畫不同，但屬開發規模提升範疇，明顯是林右昌下令讓協力廠商蓋這個大樓。基隆市政府沒有跟NET簽約，也沒有逼大日跟NET簽約，到底是誰能夠解釋來龍去脈，如果林右昌坦然，現在不應神隱，林在市長任內，為何東岸2樓、3樓、4樓沒有登記成基隆市府財產，這是NET律師拿著謄本說的。嚴格來說，謝國樑是幫林右昌收拾爛攤子。

國民黨立委羅智強向林右昌提出三問，OT為什麼變成ROT，2億為何可以吃掉25億，系爭產權，林右昌是當年決策者，產權是否為NET的？

王鴻薇表示，OT案法理清楚，民間機構營運政府投資興建完成建設，營運期間屆滿後，營運權歸還政府。OT案只有營運權，不涉及產權，這是為何基隆市府要求產權登記，若基隆市府不登記產權，謝國樑就是瀆職圖利。請問財政部，OT案產權可以移轉給廠商嗎？林右昌不敢講此事，如果林主張產權是NET的，就是圖利，此事不是網軍洗，就有道理。