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民進黨要盧秀燕立法院備詢 謝龍介：若賴清德當年有來 盧就會來！

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
立委謝龍介針對林俊憲邀台中市長盧秀燕到立院備詢，表示，若2015年賴清德不進議會，當時民黨立委黨團邀賴到立院備詢，賴說「會來」，盧秀燕今天就會來。圖／報系資料照
立委謝龍介針對林俊憲邀台中市長盧秀燕到立院備詢，表示，若2015年賴清德不進議會，當時民黨立委黨團邀賴到立院備詢，賴說「會來」，盧秀燕今天就會來。圖／報系資料照

台糖瘦肉精爭議延燒，立院國民黨團針對嗽肉精爭議要求行政院做食安專案報告，民進黨立委林俊憲主張，依憲法邀台中市長盧秀燕到立院備詢。國民黨立委謝龍介今天表示，若總統當選人賴清德2015年台南登革熱疫情時，立院國民黨團邀賴備詢，賴現在回答「會來」，「盧秀燕就會來」。

謝龍介說，2015年台南發生嚴重登革熱疫情，確診病例2萬2760例，造成112人死亡，但市長賴清德卻232天不進市議會備詢，看起來國民黨當時對賴清德太仁慈；現在因台中市驗出台糖豬肉有瘦肉精所衍生爭議，國民黨團要求行政院做食安專案報告，林俊憲卻主張邀盧秀燕到立院備詢。

謝龍介反問，2015年賴清德不進台南市議會備詢，當時立法院國民黨團若邀賴清德到立院備詢，賴清德會不會去？謝說，賴清德當時若回答「會來」，盧秀燕今天就會來。

國民黨 盧秀燕 賴清德

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