中共海警宣布將在金廈水域常態執法 學者：釣魚台化

大陸國台辦宣稱金門無禁限制水域，有學者認為，中共未來可能將金廈水域「釣魚台」化，派遣海警船定期進入我禁限制水域宣稱執法，我方若為避免衝突升高，恐也只能採取日本應對模式，採取喊話、跟監，維持主權象徵。

國政基金會副研究員揭仲表示，大陸國台辦除宣稱金門無禁限制水域外，中共海警也宣布將在金廈水域常態執法。他預判，金廈水域未來將比照「中」、日在釣魚台海域對峙的態勢，雙方各自在自己的水域執法，但中共海警船會定期進入釣島12浬水域內，日本保安廳艦艇則採口頭驅離。

他進一步說，除非我們要冒升高衝突風險，否則台灣面對中共在金廈水域的施壓，恐怕就會比照日本面對中共海警船進入釣魚台島周邊12浬水域的處理模式。

他說，中共海警船每月會有三至四次航程進入釣魚台島水域，日本基本上不會採取武力阻止中共海警執法船艦進入，但會採取宣示性動作，如廣播喊話要求離開、持續跟監等。揭仲認為，未來金廈水域情況，大多數時間我方仍能在禁限制水域中巡弋執法，但恐將面對中共採釣魚台模式，由海警船定時進入我禁限制水域宣稱執法。