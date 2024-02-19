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砲轟數位部 綠稱非內鬥

聯合報／ 記者鄭惠仁林伯驊王昭月林銘翰林海／連線報導
數位部長唐鳳。本報資料照片
數位部長唐鳳。本報資料照片

民進黨新系立委林俊憲、前立委劉世芳砲轟數位發展部成效不彰，且點名部長唐鳳，正逢新內閣人事布局之際，綠營砲口對內引起關注，也引發派系內鬥的聯想。林俊憲昨澄清，對數位部人事沒意見，對新內閣人事沒想法，不會干涉；劉世芳說，數位部做得好不好可受公評，被說成鬥爭是莫名其妙，太陰謀論了。

蔡英文總統、副總統賴清德昨天分別以錄影方式，向北加州台灣同鄉聯合會年會致詞。但網友在批踢踢政黑板以「政府部門在內鬥」，質疑閣揆還沒生出來，數位部可能就被流派整頓了。

至於媒體報導友好國家有意協助台灣外交突破，唐鳳不願以部長名義參與聯合國會議，數位部昨天表示，唐鳳去年受邀參與美方論壇，為爭取在不損及我國尊嚴下，得以出席聯合國正式會議，唐鳳以資安院董事長名義報名，實質參與討論。

劉世芳 唐鳳 數位發展部 林俊憲 蔡英文 賴清德

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