自貶官方身分？唐鳳被指不願以部長名義參與IGF 數位部這樣說

媒體報導，友好國家有意協助台灣外交突破，數位發展部部長唐鳳卻不願以部長名義參與聯合國會議。數位部表示，相關指稱與事實不符，去年受邀參與美方於年會首日舉辦的論壇，為爭取在不損及我國尊嚴下，得以出席聯合國正式會議，唐鳳以資安院董事長名義報名，以實質參與政府分組討論議程。

數位部表示，聯合國網際網路治理論壇（UN Internet Governance Forum，IGF）年會屬於聯合國正式活動，鼓勵多方利害關係人參與網路公共政策創新發展，與會國家或國際組織均可在大會同意下，於年會期間舉辦各式議程，包括美國去年10月於IGF年會首日舉行的「網際網路未來宣言：共同行動」（The DFI: Principles to Action）論壇。

數位部表示，在收到美方邀請台灣參加其於IGF首日主辦的DFI論壇，唐鳳以2022年4月代表台灣簽署DFI的簽署人身分與會，由於在聯合國註冊系統裡，若以政府官員名義出席，必須在選單中選擇部門所屬的聯合國成員國，數位部為爭取在不損及我國尊嚴下，出席聯合國正式會議，因此唐鳳以國家資通安全研究院董事長名義報名，以實質參與DFI政府分組討論議程。

數位部也說，考量唐鳳實體與會或將引起某些非友好勢力的行動，造成不必要的困擾，故決定改以線上方式參加首日DFI論壇；另為把握此一難得機會，與友好國家重要人士及官員就相關議題交換意見，唐鳳仍決定親赴日本，並在場邊進行多場會談。

而在護照議題方面，數位部表示，唐鳳去年3月下旬應美國加州州長Gavin Newsom邀請，赴美參加閉門會議，因臨行前發現個人護照遺失，且此行涉及公務，並非度假，故向美方詢問能否以外交護照赴美，美國在台協會台北辦事處（AIT/T）經研議後，決定簽發單張B1/B2簽證給唐鳳，針對美方的做法，唐鳳從未宣稱是外交突破。

數位部也說，同年9月，唐鳳持外交護照赴美參加自由線上聯盟（Freedom Online Coalition, FOC）高階會議，AIT循例再次簽發單張B1/B2簽證，數位部全程均依照主辦方要求進行安全檢核，並無要求特殊待遇。所謂要求特殊待遇的說法是有心人刻意挑撥。