賴清德誓言組成最強團隊 延續蔡總統執政基礎守護台灣

蔡英文總統、副總統賴清德今天分別以錄影方式，向北加州台灣同鄉聯合會年會致詞。蔡總統表示，感謝大家過去8年的共同打拚，讓台灣與美國有越來越多的交流合作；賴清德則說，未來會組成最強的團隊，在蔡總統8年執政的基礎上守護台灣，繼續穩健向前打拚奮鬥。

總統府今天發布新聞稿，蔡總統、賴清德以錄影方式，分別為「北加州台灣同鄉聯合會第51屆年會」致詞。

蔡總統表示，台灣與美國在過去一年，關係有很多的發展，不論是貿易、投資相關的談判，或者是國防上的合作，都在積極進行當中，自己也要趁這個機會，感謝大家過去8年跟她一起打拚，讓台灣與美國有越來越多的交流合作。

蔡總統指出，各位鄉親都很關心台灣的未來，上個月的總統大選，很多鄉親回來故鄉投票，支持台灣繼續走民主自由的路、繼續走向世界，民主與自由就是台灣最重要的價值，未來也會繼續與國際上的好朋友，共同守護全世界的民主自由，也為區域的和平發展做出貢獻。

蔡總統也說，自己在這裡要拜託大家，在海外發揮最大的力量，大家團結打拚，讓台灣在走向世界的路上，腳步越來越穩，有更好的成果。

賴清德則表示，感謝大家不遠千里回到回到台灣，支持民進黨正副總統候選人賴清德跟蕭美琴，讓台灣得以在正確道路上繼續前進，同時感謝「北加州台灣同鄉聯合會」長期為台僑的權益、為台灣的國際參與發聲，積極提升台灣的國際能見度，讓世界看見台灣、肯定台灣，而且愛上台灣，一路走來非常不簡單。

賴清德也提及，在海內外所有台灣人的共同打拚之下，上個月台灣不只順利完成正副總統以及立法委員選舉，也再次用手中的選票，成功守護好不容易得來的民主成果，並且向全世界宣示，在民主與威權之間，台灣堅定選擇站在民主這一邊，這是台灣的勝利，更是民主的勝利。

賴清德說，賴清德跟蕭美琴既然有幸得到台灣人民的認同與支持，未來一定會組成最強的團隊，在蔡總統8年執政的基礎上，守護台灣、帶領台灣在正確的道路上，繼續穩健向前打拚奮鬥，把台灣面對的挑戰，轉變為未來發展的機會

賴清德表示，今年剛好是台灣關係法45周年紀念，尤其是這幾年，台美關係越來越好、合作越來越密切，美國透過台灣關係法及「六項保證」繼續提供對台灣的支持，台美安全以及經貿關係不斷深化，得到許多具體合作進展，這些都是大家在美國長期努力打拚，積極推廣台灣的成果，他要要藉這個機會再次感謝大家。

賴清德強調，台灣是海外同鄉永遠的故鄉，歡迎大家有空的時候常常回來，台灣永遠都會以最溫暖的態度，歡迎所有海外同鄉回來自己的國家。