國台辦指「不存在禁止水域」 管碧玲：近2月報案24次是事實

一艘中國大陸漁船14日在金門海域越界捕魚，金門海巡查緝時，該船拒檢逃逸卻不慎翻覆，導致4人落海，其中2人死亡，對此事件，我國陸委會初步調查，海巡人員係依法執行職務，過程並無不當，國台辦昨晚卻發聲明強調，兩岸同屬一個中國，根本不存在所謂「禁止、限制水域」，喊話應盡快放船、放人。

海委會主委管碧玲，今天上午在臉書發文指出，禁限制水域的問題，海巡署必須守護，強調近兩個月金門報案達24案，若沒有禁限制水域，怎麼會報案？

以下是管碧玲臉書全文：

我們必須捍衛，我們也充滿善意！

關於中國國台辦的發言，有關禁限制水域的問題，海巡署必須守護！我必須誠懇的說明，這不是海巡署一意孤行，這同時也是金門鄉親的看法，也是金門鄉親的需要。

從今年這兩個月的報案數字達24案看得出來，這是事實。如果金門鄉親認為沒有禁限制水域，怎麼會報案？

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其次，海巡署對大陸漁（人）民同樣充滿善意，事實上，不管兩岸的軍事與政治如何緊張，海巡署在海上執法和中國大陸地區的相關執法單位立場相同，在海上任何一方人民有需要的時候，雙方都充滿人道的精神，合作在保護雙方的人民，對於海上人道救援需要的部分，雙方都是二話不說，奮勇在相救。

海巡署對大陸漁民，甚至貨船也好，充滿善意，救援案件，沒有中斷過。

近3年來。針對大陸人民，就有14件救援、ㄧ件救援備便。光統計這三年來，海巡署在海上就救成功了20人，尋獲大體6人，出動的船艦艇達93艘次。每一次出勤、每救一條人命，都是善意、都是愛，這才是事實！

有關這次事件，我必須再重申，海巡署人員執法有必要，人民希望我們要捍衛，這是執法，不是惡行。

這次事件，我們不偏不倚，大公無私的接受檢察機關偵辦，台灣的司法，會還原真相，事件也會接受檢視。家屬抵達，相信進度會加快。

兩位生還者，受到應有的照顧，隨著案件的進度，很快可以遣返。