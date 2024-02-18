綠委要求台中市長立院備詢 楊瓊瓔：別急著用食安政治操作

國民黨立委楊瓊瓔今天指出，面對立法院國民黨團提出要邀行政院長陳建仁針對食安到立法院專案報告，民進黨立委林俊憲第一個反應，是「要盧秀燕到衛環委員會就西布特羅事件備詢」，楊瓊瓔說，要市長立院備詢有權責問題，別急著用食安政治操作。

楊瓊瓔表示，林俊憲說是依據憲法67條，立法院「各種委員會得邀請政府人員及社會上有關係人員到會備詢」，她說要提醒林委員，書不要讀一半，大法官解釋（舊制）釋字498號，裡面明確規定，地方行政團體自主、獨立，且中央地方各設有立法機關層級體制，地方公務員得衡酌到會說明之必要性，決定是否到會。

楊瓊瓔指出，立委的監督對象是中央政府，這次台糖肉片瘦肉精事件，台中市府負責的是查驗出西布特羅及公佈通報，其他像是台糖（國營事業）、農業部等，也從同批檢體也驗出西布特羅的衛福部等主管機關，都是中央政府，若立委們對中央部會的調查狀況一聲不吭，然後就要先點名發現問題的人來備詢，不僅有負職責，更很難不讓人聯想到政治操作。

楊瓊瓔表示，她也主張食安最高標準嚴查，找出真相才能讓民眾健康安心，但一一檢視各環節、有無其他狀況，嚴守全台食安防線，不應僅淪為政治攻防，而是大家要各司其職，緊盯每一步，並向全民報告才是。