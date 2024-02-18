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綠委提盧秀燕立院備詢 蔣萬安斥「亂了套」那將王世堅還我

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席首長共識營。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席首長共識營。記者林麗玉／攝影

台糖瘦肉精爭議延燒，國民黨立院黨團總召傅崐萁要求行政院長陳建仁，針對蔡政府八年食安問題總檢討，並赴立院專案報告。民進黨立委林俊憲則主張依憲法邀台中市長盧秀燕到立院備詢。台北市長蔣萬安上午出席首長共識營受訪說，如果立委可以質詢地方首長，議會是否也可以質詢行政院長？這完全是亂了套，不符憲法相關體制。

蔣萬安提到，如果真的如民進黨立委所說，可以邀請地方首長接受備詢，那議會是否就可以質詢行政院長？那是否也將民進黨立委王世堅還給他，讓王世堅留在議會，就可以質詢行政院長，但體制並不是如此，很多學者也已經指出，一切還是要依照憲政體制。

對於瘦肉精議題，林俊憲提出邀盧秀燕到立院備詢，蔣萬安表示，如果盧市長要到立法院備詢，那最近縣市發生的食安議題，包括高雄的辣椒粉食安議題是否也要到立院備詢？如果立法委員可以質詢地方首長，那議會是否可以質詢行政院長？這完全是亂了套，不符合憲法相關體制。

蔣說，昨天盧秀燕也有說她們願意去說明，但不是去備詢，他過去在立院也當過衛環委員會召委非常多次，很多議題涉及地方權責，會邀請地方政府派代表前來，但是當他們上台，一定是請立委下來，由地方代表說明，不會讓立委質詢，這非常清楚，這才符合憲政體制。

蔣說，如果真的如民進黨委員所說，要邀請地方首長備詢、那議會就可以質詢行政院長，「那是否將王世堅還給我，讓他留在議會，就可以質詢行政院長」，不是如此，很多學者已經指出，一切還是要依照憲政體制。

台北市長蔣萬安今天上午出席首長共識營。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席首長共識營。記者林麗玉／攝影

民進黨 王世堅 盧秀燕 蔣萬安 行政院 食安

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