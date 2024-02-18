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綠陷抖音難題 藍委籲黨年輕化

聯合報／ 記者蔡晉宇鄭媁／台北報導
民進黨中常委許淑華表示，民進黨長期忽略新媒體科技對年輕人影響，例如當紅的抖音舞蹈「科目三」，她覺得不需要禁止，因為禁了也沒有用。圖為北市寧夏夜市「科目三舞蹈競賽」，年輕選手奮力舞蹈。圖／聯合報系資料照片
民進黨中常委許淑華表示，民進黨長期忽略新媒體科技對年輕人影響，例如當紅的抖音舞蹈「科目三」，她覺得不需要禁止，因為禁了也沒有用。圖為北市寧夏夜市「科目三舞蹈競賽」，年輕選手奮力舞蹈。圖／聯合報系資料照片

白營在年輕選票一枝獨秀，藍綠傳統政黨陷入青年票流失危機，是否禁止年輕人愛用的抖音平台也成為民進黨中常會的討論議題，黨內表示，這是困難議題，禁也不能禁、用也不能用，當下應加強使用其他新媒體溝通。國民黨立委徐巧芯投書至美國華府智庫指出，國民黨必須持續大膽啟用年輕世代，並透過社群網路，包含短影音、直播等方式勇於和年輕人溝通。

民進黨選後中常會曾討論是否應禁止抖音，有中常委認為應從國家安全層次看待，也有中常委認為，禁沒有用，應該面對，目前黨中央尚無定論。

台北市議員、民進黨中常委許淑華表示，年輕票是民進黨急需處理的，民進黨長期疏於進入校園和年輕人互動，更忽略新媒體科技對年輕人影響，例如當紅的抖音舞蹈「科目三」，她覺得不需要禁止，因為禁了也沒有用，應該要去面對。

民進黨人士表示，大選檢討報告目前各黨務部門仍在彙整中，年輕票源流失是其中主要議題之一，未來必須嚴肅面對、加強。民進黨新媒體黨務人士指出，以行銷角度來說，在不同通路進行不同宣傳都是正確的，但比例跟比重是未來可以思考、討論的地方。

徐巧芯投書華府智庫Jamestown Foundation指出，國民黨在立院取得的席次，可見國人高度期待，國民黨必須要把握機會，持續做出對的改革、更加敏銳的時事反應能力，及提拔黨內青年參政，讓年輕人看到國民黨的改變。

國民黨 年輕人 徐巧芯 抖音 民進黨 許淑華

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