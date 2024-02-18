瘦肉精風波／學者：立委濫權 侵害市議員權責

國民黨團發動邀行政院長陳建仁赴立院做食安專報，民進黨立委林俊憲反嗆可依憲法邀台中市長盧秀燕至立院委員會備詢。學者指出，中央、地方分權概念相當重要，立委要求地方首長至立法院備詢不符憲法分層概念，台中市長盧秀燕要負責的對象是台中市議會，並不是立法院，立委不可無限擴權。

政大外交系教授盧業中表示，以我國分權制衡概念來說，就是立法院制衡行政院、台中市政府則是對台中市議會負責，立委要求地方首長至立法院備詢，與憲法分層概念不一致。盧秀燕的角色是台中市長，盧已在台中市議會說明並備詢過，如果民進黨立委提出這樣的主張，等於是侵害台中市議員的權責。

盧業中提到，民進黨立委提出該訴求可能是希望民眾在對於憲法分權概念不是如此清楚的情況下，去支持民進黨主張，也可想見後續政治攻防，盧秀燕如不出席，或是出席只發表意見、說明，又可能被攻擊成害怕面對，明顯是政治操作。

文化大學政治系教授鄭子真說，地方首長是人民選出來的，受到地方議會監督，立委不可隨便就叫縣市首長至立法院，否則會出現擴權問題。瘦肉精豬肉雖是在台中市查出，但該問題主管機關是衛福部，盧市府的權限僅有負責為民檢查豬肉狀況。

鄭子真表示，許多事情都應依法處理，我國憲法就是地方自治，立委不應濫權，如果真的這麼做，就是在無形中擴張自己的權力，此事必須嚴肅看待。