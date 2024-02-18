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瘦肉精爭議邀盧秀燕備詢…綠委出招 藍反嗆

聯合報／ 記者周佑政張睿廷林縉明余采瀅／連線報導
台中市長盧秀燕。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕。記者黃仲裕／攝影

台糖瘦肉精爭議延燒，國民黨立院黨團總召傅崐萁昨當面要求行政院長陳建仁，針對蔡政府八年食安問題總檢討，並赴立院專案報告。陳揆允諾，一定會來報告，說明這八年對比前八年的進度。民進黨立委林俊憲則主張，依憲法邀台中市長盧秀燕到立院備詢；藍委反嗆，衛福部次長王必勝才是罪魁禍首。

台中市副市長鄭照新昨天表示，為維護全國民眾食安，亦迫切期望早日釐清真相、安定民心，若立法院邀請說明，市府樂於配合，但依大法官釋字四九八號解釋，地方自治團體具有自主、獨立的地位，中央與地方各設有立法機關之層級體制，台中市府基於地方自治、尊重議會，願意以「說明」而非「備詢」的形式，應邀前往立法院，為維持食安專業說明，會請主政的衛生局長及負責檢驗、食安專業的食安處長前往說明，而非行政首長參加，以免政治化模糊瘦肉精的真相。

立法院周二開議，陳建仁昨循例拜會國會及朝野黨團，傅崐萁表示，過去三年行政院長到立院施政報告前，進行過十次重大民生議題專案報告並備質詢，這是立法院慣例，包括進口蛋、疫苗、三加十一等；希望陳建仁開議當天做好專案報告準備。

綠營也出招，民進黨立委林俊憲表示，如果真的關心瘦肉精的問題，起源就是台中的那片「天選之肉」，不能少了台中市政府的角色。憲法規定，立院各種委員會得邀請政府人員及社會上有關係人員到會備詢；開議以後要盧秀燕到立院衛環委員會備詢，完全於法有據。

國民黨團書記長洪孟楷說，中市府依法公告檢驗結果，經得起考驗，「罪魁禍首是王必勝」，將食安問題變成政治問題，民進黨若搞錯方向，將自食惡果。藍委黃健豪說，根據釋字四九八號，縣市長沒有被立委質詢的義務，否則立院變上級機關，違反中央地方分權的均權原則。

綠營內部也有不同看法，民進黨團總召柯建銘說，按照法規可邀盧秀燕到委員會備詢，但還是要看盧的態度，他尊重每個立委的意見，站在黨團立場，這樣做有針對性不宜。盧秀燕的事，交給台中市議會處理就好，立院周二就要陳建仁專案報告，「這件事可以翻過去了」。綠委鍾佳濱說，過去委員會若想邀地方政府人員說明，都是引用這條規範，類似「準聽證權」，林俊憲的提議合理，但實務上，縣市長主張向縣市議會負責是義務，而非向立院負責。

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