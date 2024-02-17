快訊

前陸軍六軍團軍官涉貪！詐百萬元潛逃菲律賓被逮 調查局近期押返台

陸4千噸級研究船「大洋號」現蹤東北海域 海巡桃園艦監控對峙

陸迎頭趕上？美晶圓廠建設速度幾乎全球最慢 台灣輸給這兩國

立院20日開議！國民黨拋改革4主張 柯建銘2千字長文：專做毀憲之事

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照
民進黨立法院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照

立法院20日即將開議，民進黨立院黨團總召柯建銘今晚在臉書發表近2千字長文，感嘆「選後，國民黨專做毀憲、違法之事。這不是義和團，什麼才是義和團」，柯建銘還特別標記「文長要入」。

柯建銘表示，國民黨拋出國會改革主張，要求「聽證權」、「首長同意權」、「藐視國會罪」、「國會特偵組」，國民黨主席朱立倫甚至還說民進黨反民主，柯批評，違憲就是違憲，違反憲法權力分立原則，毀憲亂政，莫此為甚。

對於藍白同調要求國情報告採即問即答，柯批評違反立法院職權行使法第十五條之四、憲法增修條文第四條第三項及憲法第五十三條，違法違憲。

國民黨團提出2月17日開臨時會的要求，柯建銘直指違反憲法第六十八、六十九條，臨時會只能在休會時才能召開，2月1日以後，已經進入常會會期，居然還全黨連署召開？台北市長蔣萬安說此時開臨時會，是立法院監督中央政府天經地義、民眾黨主席柯文哲也讚聲，立法院召開臨時會的時機，憲法都寫的清清楚楚，藍白連憲法都不懂，沆瀣一氣。

柯建銘也說，要求NCC委員照政黨比例分配，是剝奪閣揆人事決定權，違憲及憲法對言論自由之保障，早在民國95年7月21日公布的「司法院釋字613號」解釋，就已宣告違憲，NCC 組織法更早已重新修法改正。

柯建銘說，時至今年，第十一屆國會組成伊始，國民黨再次利用朝小野大，擴權、毀憲、無視司法院釋字第613號解釋。國民黨從朱立倫、趙少康、黨團所有成員，得意忘形、忘腦，越來越變本加厲、目無法紀，無所不用其極直接挑戰大法官，「不只憲法理盲，更是法盲、無知」，獨步全球。他質疑，柯文哲、黃國昌、黃珊珊主動遞橄欖枝，藍白合作改革法案，是要演同流合汙、一丘之貉嗎？這豈是沆瀣一氣四個字可形容，令人擲筆三嘆。

國民黨 柯建銘 立法院

延伸閱讀

柯建銘釋善意可先讓陳揆食安專報 「球在韓國瑜手上」

影／藍瘦肉精專案報告 柯建銘稱別衝過頭...蔣萬安4字回答

國民黨喊17日臨時會 柯建銘：義和團作秀不懂程序

陳昭姿嗆柯建銘遭諷潑婦罵街 媒體人點1關鍵揭白營命運：恐受重創

相關新聞

突聯絡不上...吾爾開希跌落樓梯昏迷指數3 住進加護病房現況曝光

民進黨立委王定宇今天在臉書指出，吾爾開希一個多月前，因為從樓梯跌落，導致顱內出血、昏迷指數3而住在加護病房，歷經醫療團隊...

立委濫權？林俊憲嗆邀盧秀燕赴立院報告 學者：明顯是政治操作

國民黨團發動邀行政院長陳建仁赴立院做食安專報，民進黨立委林俊憲反嗆可依憲法邀台中市長盧秀燕至立院委員會備詢。學者指出，中...

民眾黨「珊派」悄成形？蔡壁如入府遭指不合 柯文哲這麼說

民眾黨前立委蔡壁如近日接任台中市政府顧問，被外界指與民眾黨漸行漸遠，且黨內「珊（黃珊珊）派」成形，和蔡不合。柯文哲今天對...

瘦肉精疑雲延燒 盧秀燕將赴立院備詢？中市府這麼說

台糖梅花豬年前驗出瘦肉精「西布特羅」持續延燒，民進黨立委林俊憲昨晚在臉書表示，要依憲法邀台中市長盧秀燕到立法院就西布特羅...

瘦肉精案延燒！藍營嗆食安變政治問題 王必勝挨轟「罪魁禍首」說話了

近期因為瘦肉精「西布特羅」事件，國民黨立法院黨團邀行政院長陳建仁針對食安議題專案報告，藍、綠兩黨立委隔空互嗆、動作不斷。...

搞錯臨時會規定 傅崐萁致歉懲處黨工

國民黨立法院黨團日前提出召開臨時會，要求行政院長陳建仁進行專案報告，引發議論。國民黨立法院黨團總召傅崐萁今表示，黨團成員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。