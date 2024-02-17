立院20日開議！國民黨拋改革4主張 柯建銘2千字長文：專做毀憲之事

立法院20日即將開議，民進黨立院黨團總召柯建銘今晚在臉書發表近2千字長文，感嘆「選後，國民黨專做毀憲、違法之事。這不是義和團，什麼才是義和團」，柯建銘還特別標記「文長要入」。

柯建銘表示，國民黨拋出國會改革主張，要求「聽證權」、「首長同意權」、「藐視國會罪」、「國會特偵組」，國民黨主席朱立倫甚至還說民進黨反民主，柯批評，違憲就是違憲，違反憲法權力分立原則，毀憲亂政，莫此為甚。

對於藍白同調要求國情報告採即問即答，柯批評違反立法院職權行使法第十五條之四、憲法增修條文第四條第三項及憲法第五十三條，違法違憲。

國民黨團提出2月17日開臨時會的要求，柯建銘直指違反憲法第六十八、六十九條，臨時會只能在休會時才能召開，2月1日以後，已經進入常會會期，居然還全黨連署召開？台北市長蔣萬安說此時開臨時會，是立法院監督中央政府天經地義、民眾黨主席柯文哲也讚聲，立法院召開臨時會的時機，憲法都寫的清清楚楚，藍白連憲法都不懂，沆瀣一氣。

柯建銘也說，要求NCC委員照政黨比例分配，是剝奪閣揆人事決定權，違憲及憲法對言論自由之保障，早在民國95年7月21日公布的「司法院釋字613號」解釋，就已宣告違憲，NCC 組織法更早已重新修法改正。

柯建銘說，時至今年，第十一屆國會組成伊始，國民黨再次利用朝小野大，擴權、毀憲、無視司法院釋字第613號解釋。國民黨從朱立倫、趙少康、黨團所有成員，得意忘形、忘腦，越來越變本加厲、目無法紀，無所不用其極直接挑戰大法官，「不只憲法理盲，更是法盲、無知」，獨步全球。他質疑，柯文哲、黃國昌、黃珊珊主動遞橄欖枝，藍白合作改革法案，是要演同流合汙、一丘之貉嗎？這豈是沆瀣一氣四個字可形容，令人擲筆三嘆。