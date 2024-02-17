突聯絡不上...吾爾開希跌落樓梯昏迷指數3 住進加護病房現況曝光

民進黨立委王定宇今天在臉書指出，吾爾開希一個多月前，因為從樓梯跌落，導致顱內出血、昏迷指數3而住在加護病房，歷經醫療團隊搶救，以及家人悉心照顧，吾爾開希恢復很好，需要一段時間復健，今天到吾爾開希家中陪伴聊天，一切都如同窗外的陽光一樣，充滿希望。

王定宇指出，一個多月前，許多朋友突然聯繫不上吾爾開希，後來才知道，他因為從樓梯跌落，導致顱內出血、昏迷指數3而住在加護病房，現在已經恢復非常多， 雖然還需要復健，但是我們相信一定會完全康復。

王定宇說，這一個多月，在醫療團隊的搶救、家人悉心照顧，加上吾爾開希強韌的生命力恢復很好，只是還需要一段時間的復健。王定宇提到，今天到吾爾開希家中陪伴聊了一下，一切都如同窗外的陽光一樣，充滿希望。