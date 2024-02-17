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民眾黨插旗花蓮動作頻頻 未來推人選縣長？柯文哲：兩年後再煩惱

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
民眾黨不分區立委林憶君花蓮服務處今天揭牌，黨主席柯文哲（右5）出席。記者王燕華／攝影
民眾黨不分區立委林憶君花蓮服務處今天揭牌，黨主席柯文哲（右5）出席。記者王燕華／攝影

民眾黨不分區立委林憶君今天成立花蓮服務處，黨主席柯文哲出席揭牌儀式，談到未來民眾黨在花東布局，柯說，先做好選民服務才可能有其他期待。對於民眾黨插旗花蓮，藍綠主委都說，希望共同為花蓮的發展與進步盡一分心力。

林憶君是花蓮藥師公會理事長，夫婿是在地知名醫師、也是文化局前局長江躍辰，林憶君說，她是唯一在宜花東獲提名不分區的立委，順利進入國會，未來會串連花東地區的黨籍議員為東部發聲，並用自身藥學專業，為鄉親的醫療健康把關，也會認真監督、加速推動花東人最關心的花東快、蘇花安及鐵路雙軌化等重大交通計畫。

這次總統大選，民眾黨柯盈配在花蓮拿下4萬3047票，僅輸給民進黨賴蕭配110票，白色力量在花蓮儼然成形，今天成立立委服務處，也被外界視為插旗花蓮的重要一步。

對於未來如何擴大布局，柯文哲說，第一步要把花東地區服務系統做起來，林憶君主要負責花東地區，未來各鄉鎮市也會有地區服務處，從基層的里長、鄉代及議員到立委，形成一條龍的服務模式，先做好選民服務，才可能有其他期待，至於兩年後有無可能推林選花蓮縣長？柯說，兩年後的事兩年後再煩惱，現階段就是把服務做好。

民眾黨在東部動作頻頻，國民黨花蓮縣黨部主委張逸華說，民眾黨成立至今，依賴的是柯文哲一個人的光環，與其說是「民眾」黨，不如說是「柯P」黨，整個黨的運作全憑柯一人意志決斷，選舉激情結束之後，接受現實成立地方服務處，是一個民主政黨本來就要走的路線，希望不是抄短線操作，未來為花蓮縣的建設一起努力向中央爭取預算補助。

民進黨花蓮縣黨部主委嚴献宗肯定林憶君對花蓮付出縣民有目共睹，他說，花蓮政治氛圍長期以來是單一政黨及家族獨攬大權，希望林的服務處成立後，為花蓮發展與進步盡一分心力，民進黨也會共同為花蓮的未來而奮鬥。

民眾黨不分區立委林憶君花蓮服務處今天揭牌。記者王燕華／攝影
民眾黨不分區立委林憶君花蓮服務處今天揭牌。記者王燕華／攝影
民眾黨不分區立委林憶君（右）今天成立花蓮服務處，對於未來花東布局，黨主席柯文哲表示，先建立一條龍服務模式，做好服務才可能有其他期待。記者王燕華／攝影
民眾黨不分區立委林憶君（右）今天成立花蓮服務處，對於未來花東布局，黨主席柯文哲表示，先建立一條龍服務模式，做好服務才可能有其他期待。記者王燕華／攝影

柯文哲 民眾黨 花蓮

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