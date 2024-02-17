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瘦肉精疑雲延燒 盧秀燕將赴立院備詢？中市府這麼說

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台糖梅花豬年前驗出瘦肉精「西布特羅」持續延燒。圖／本報資料照
台糖梅花豬年前驗出瘦肉精「西布特羅」持續延燒。圖／本報資料照

台糖梅花豬年前驗出瘦肉精「西布特羅」持續延燒，民進黨立委林俊憲昨晚在臉書表示，要依憲法邀台中市長盧秀燕立法院就西布特羅事件備詢。對此，台中市副市長鄭照新表示，市府樂於配合，但以「說明」而非「備詢」的形式，應邀前往立法院，且會請衛生局長及負責檢驗、食安專業的食安處長前往說明，而非行政首長參加。

林俊憲昨晚透過臉書表示，依據憲法規定，各種委員會得邀請政府人員及社會上有關係人員到會備詢。換句話說，等開議以後，要台中市長盧秀燕到立法院社福衛環委員會就西布特羅事件備詢，完全於法有據。

鄭照新今日指出，台中市政府為了維護全國民眾食安，亦迫切早日釐清真相、安定民心，若立法院邀請進行說明，台中市政府樂於配合。依大法官釋字４９８號解釋，地方自治團體具有自主、獨立的地位，中央與地方各設有立法機關之層級體制，台中市府基於地方自治、尊重議會，願意以「說明」而非「備詢」的形式，應邀前往立法院。

鄭照新強調，為維持食安專業說明，台中市政府會請主政的衛生局長，及負責檢驗、食安專業的食安處長前往說明，而非行政首長參加，以免政治化模糊瘦肉精的真相。

林俊憲 盧秀燕 立法院 鄭照新 食安

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