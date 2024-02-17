瘦肉精案延燒！藍營嗆食安變政治問題 王必勝挨轟「罪魁禍首」說話了

近期因為瘦肉精「西布特羅」事件，國民黨立法院黨團邀行政院長陳建仁針對食安議題專案報告，藍、綠兩黨立委隔空互嗆、動作不斷。國民黨黨團書記長洪孟楷批評，此次事件的罪魁禍首是衛福部次長王必勝，把食安問題變成政治問題。王必勝對此表示「沒有回應」。

台中市政府檢驗台糖肉品含西布特羅，民進黨立委林俊憲透過臉書表示，依憲法可邀台中市長盧秀燕至立院委員會備詢。國民黨立委黃健豪則說，林俊憲講話只講一半，根據憲法釋字498號，中央地方分權，地方縣市首長並不受立委監督。盧秀燕沒有去立法院的義務，即便去了也不一定要接受立委備詢，她可以說明就好。

台中市府表示，尊重國會議程與討論，但不予評論。而洪孟楷表示，民進黨團如依法令邀約地方首長至國會，予以尊重，不過本次重點是食安，罪魁禍首是王必勝將食安問題變成政治問題，民進黨團若搞錯方向將自食惡果。

針對藍營立委批評把食安問題變成政治問題，王必勝表示，沒有回應。至於盧秀燕是否應去立院備詢，他說，這部分超出他的權責範圍，自己沒有辦法評論。