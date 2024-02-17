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強化團隊即戰力 國民黨下周辦立委研討共識營

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
立法院院長、副院長選舉，最後由國民黨立委韓國瑜（中左）與江啟臣（中右）贏得正、副院長寶座，這也正式宣告第11屆立法院將由韓國瑜、江啟臣組成的「韓江配」主導新國會。本報資料照。記者杜建重／攝影
立法院院長、副院長選舉，最後由國民黨立委韓國瑜（中左）與江啟臣（中右）贏得正、副院長寶座，這也正式宣告第11屆立法院將由韓國瑜、江啟臣組成的「韓江配」主導新國會。本報資料照。記者杜建重／攝影

立法院開議在即，國民黨今天表示，新一屆立法院國民黨不僅是國會第一大黨，也是立委平均年齡最年輕的政黨。過往雖有黨政研討會議，但為了促進經驗傳承，並發揮即戰力，主席朱立倫特別委請中央政策會與國民黨立院黨團共同合作，訂於2月24日至26日在花蓮舉行研討共識營。

國民黨指出，往例每會期開議，中央政策會都會舉行黨政研討會議，確認優先法案與民眾關切時事等事項；這次因為立委換屆，為了讓國民黨團發揮即戰力，並強化團隊精神，朱立倫特別委請中央政策會與國民黨立院黨團共同合作辦理共識營。

共識營重要行程包括2月24日晚間團結晚會、2月25日上午邀請立法院長韓國瑜致詞、智庫報告優先法案、政策會主講立法院攻防，主席朱立倫也將親臨現場主持共識營，下午並安排意見交換、各委員會分組討論等。

國民黨指出，朱立倫在多次場合都特別強調，立院黨團要做國民黨籍縣市首長的最強後盾，每一個縣市在中央都有54位立法委員，任何一個縣市的問題、縣市民的問題，都是國民黨立院黨團的問題。特別是民進黨政府近期「失政」頻傳，豬肉檢出瘦肉精食安問題、赴陸旅行團停招等爭議，嚴重傷害台灣人民權益。

國民黨表示，期盼透過這次共識營，增進委員之間的情誼與默契，並能讓立委迅速就戰鬥位置，以最強大的監督力量制衡民進黨政府，守護台灣人民的福祉。

國民黨 朱立倫 立法院

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