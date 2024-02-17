傅崐萁批團客赴陸政策反覆 陳建仁：施政報告時會說明

行政院長陳建仁今天拜會國民黨立法院黨團。國民黨團總召傅崐萁在會上提到，民進黨政府選前宣布開放團客赴陸，選後卻宣布6月禁團客，是陳建仁態度反覆？還是民進黨總統當選人賴清德尚未就職就將手伸進行政院主導決策？陳建仁則回應，兩岸交流需要雙方努力，目前最大目標是維持現狀，未來施政報告時會說明觀光政策。

國民黨團今天包括傅崐萁、書記長洪孟楷、首席副書記長林思銘、立委黃健豪、王鴻薇、葉元之、翁曉玲皆到場，一同迎接陳建仁等人。

傅崐萁針對兩岸提出多質疑，要求陳建仁回應是否可以在賴清德就職前，創造和平與穩定的兩岸氛圍。民進黨政府針對開放團客赴陸態度反覆，撕毀承諾，製造兩岸緊張，陳建仁應該說明國家未來發展方向，能否製造兩岸榮景與開放交流，使台海穩定。

陳建仁表示，他們一直盼望兩岸建立永續、和平對等的交流，希望雙方一起努力，穩定發展。至於觀光議題，他將在施政報告做完整說明，也希望聆聽建議，看如何邁進，讓兩岸更和平穩定、熱絡交流。