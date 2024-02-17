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質疑登陸禁團令法源 黃國昌嗆陳建仁：別像北京上面說得算

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨立委黃國昌。（本報資料照片）
民眾黨立委黃國昌。（本報資料照片）

行政院長陳建仁今天拜會民眾黨立法院黨團，民眾黨團總召黃國昌當面請教陳建仁，政府針對中國旅遊發布禁團令，希望陳建仁向交通部跟陸委會轉達，具體說明法源依據為何；黃國昌強調，民主、自由、法治、人權是台灣的驕傲，不能像北京當局一樣，凡事上面說得算。

陳建仁今天率領副院長鄭文燦與秘書長李孟諺等人，拜會民眾黨團，黃國昌當面對陳建仁提出疑問，質疑政府採行很多措施對人民權益造成很大衝擊，例如最近禁止組團到中國旅遊，對旅遊業者跟民眾造成很大衝擊，當然可以理解行政院考量國家安全、兩岸對等因素，但做事情還是要走民主程序。

黃國昌質疑，政府對於中國旅行禁團令的法源基礎，黃國昌說，辦公室發文給交通部詢問，結果交通部回覆一堆新聞稿，看半天都沒看到法源基礎；如果是基於防疫考量，也很奇怪，疫情指揮中心去年就解散，禁團令基礎到底為何？

黃國昌強調，台灣是民主自由法治的國家，人權保證很重要，禁團令的法源基礎，交通部、陸委會有必要說清楚，期待未來溫暖堅韌內閣一起努力。

陳建仁回覆，相關情況回去後他會進一步了解，再次謝謝民眾黨團接待，未來會謹記在心，行政院提出修法提案也會詳盡說明，敬請民眾黨團指教。

民眾黨 陳建仁 黃國昌

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