【重磅快評】 人權與自由貿易是蹺蹺板關係

歐洲知名車廠賓利、保時捷、奧迪等數千輛豪車最近運抵美國，美港口當局不讓這些高級豪車上岸入關，理由是這些車輛違反2021年美國制訂的「強迫勞動法」，製造車商使用了中國新疆維吾兒人參與製造的汽車零組件，那是剝削人權；這起判定遭質疑美國在自由貿易與維護人權間搖擺，美國政府揮舞兩板斧，怎麼取決？端看那個時間點對那樣有利。

美國此舉遭到質疑，因為美國對豪車製造商福斯集團的制裁可謂「略施薄懲 」，福斯只要把這些遭質疑是新疆維吾兒人生產的零組件換掉，豪車將獲准進口；福斯對美國政府的裁定全然接受，並已把進口日期延到三月底。福斯想必清楚這是政府打造維護人權形象的舉措，哪天倡導自由貿易時，當然放行豪車登岸。

現況是中國的經濟實力與美國幾乎是平起平坐，美國絆腳的作法中國當然有還手餘地，隨便祭出電動車、AI…都足以讓美國嘗到苦頭，不過這些商業手段感到在乎的是企業、商業活動，普羅人民沒有什麼感覺；中國有讓老美民眾感覺強烈、不捨的，是把贈予、出租或借展給美國的大熊貓屆期後全數送回大陸，最近一波是去年底將華盛頓國立動物園的「美香」、「添添」及「小奇蹟」一家送上「聯邦熊貓特快」飛機回到中國。

中國與美國的熊貓外交關鍵促成人是尼克森總統，他1972訪問北京，總統夫人對大熊貓表達高度興趣，遂在毛澤東、周恩來協助下，那年四月興興、玲玲兩隻大熊貓送到華盛頓國家動物園，那年隨後被稱為「熊貓年」；之後又陸續贈送大熊貓給多個國家；1984之後中國不再贈送大熊貓給他國，改為租借或巡展，租期十年或廿年，租金是中國一筆極巨大的收益，雖然以此大力推動大熊貓保育及復育，但也帶來野生大熊貓的獵捕壓力。現況則因保育觀念調整，及前幾年疫情嚴重，外地大熊貓陸續歸還中國。

美國抵制維吾兒生產零件的豪車豋岸，中國則祭出大熊貓回家，兩者之間顯然有相當牽制效果。台灣台北動物園的熊貓是中國基於特殊的兩岸關係的贈予，法律上無須歸還；但以蔡政府的仇中政策，屆時會有什麼變化？恐怕一時說不准；就看動物園大熊貓的福分了。