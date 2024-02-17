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瘦肉精爭議延燒 林俊憲嗆：依憲法邀盧秀燕到立院委員會備詢

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
民進黨立委林俊憲。圖／聯合報系資料照
民進黨立委林俊憲。圖／聯合報系資料照

民進黨立委林俊憲昨晚透過臉書表示，依據憲法規定，各種委員會得邀請政府人員及社會上有關係人員到會備詢。換句話說，等開議以後，要台中市長盧秀燕到立法院社福衛環委員會就西布特羅事件備詢，完全於法有據。

林俊憲指出，國民黨原本要立法院長韓國瑜舉行朝野協商，敲定2月17日開會。但前天被民進黨指出開臨時會違憲，昨天早上韓國瑜通知各黨團不召集協商，看來韓國瑜也不想陪這群憲法零分的小丑起舞啊。

林俊憲表示，國民黨自知理虧，要大家別再糾結臨時會，喊著要開的是你們，現在面子掛不住，又要大家別再糾結，整個黨團50幾位立委像列車一樣直直撞山，黨團沒有一個正常人發現有違憲問題，這種法學素養，還怕人嘲笑啊。

林俊憲說，韓國瑜終究還是國民黨的一員，還是給他們台階下，昨天下午又改口要在19日上午協商，但隔天就要開議了，到底要協商什麼，韓國瑜的溫柔我們懂，但國民黨鬧出這種憲政大笑話，不好好嘲笑一番說不過去吧。

林俊憲表示，依據憲法67條規定，各種委員會得邀請政府人員及社會上有關係人員到會備詢。換句話說，等開議以後，要盧秀燕到衛環委員會就西布特羅事件備詢，完全於法有據。

國民黨 林俊憲 韓國瑜

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